Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). У работодателя нет права самостоятельно, без согласования с работником, разделять ежегодный оплачиваемый отпуск на отдельные части и определять их продолжительность. Об этом напомнили в Роструде, пишет «Российская газета».

При разделении отпуска на части хотя бы одна из них не может длиться менее 14 календарных дней. В целом эти вопросы должны решаться по соглашению сторон и в рамках трудового договора, отметили в ведомстве.

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска равняется 28 календарным дням. Правом на удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней обладают руководители и работники образовательных учреждений. У директоров же и воспитателей детских садов отпуск короче, чем у педагогов: он длится 42 календарных дня, добавили в службе.

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