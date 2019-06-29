На День молодежи в Альметьевске спела группа «Австралия» и прогремел фейерверк

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). 29 июня для виновников торжества – молодежи, а их в Альметьевске проживает более 67 тысяч человек – состоялся бодрый, жизнеутверждающий праздник. Сегодня территория рекреационной зоны «Пляж» стала площадкой для проведения культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий в рамках празднования Дня молодежи, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.





С приветственным словом к молодежи обратился и.о. руководителя исполкома Тимур Нагуманов. Он отметил, что молодежь является инициатором новых взглядов, прогрессивных идей. «Хочу всем пожелать, чтобы наш любимый Альметьевск был не просто лучшим и красивым, а городом, которым мы гордимся, в котором живут счастливые, достойные и уважающие себя и друг друга люди», – сказал Тимур Дмитриевич.



За большой вклад в реализацию государственной молодежной политики лучших представителей альметьевской молодежи наградили Почетными грамотами, Благодарственными письмами Министерства по делам молодежи РТ, Совета и исполкома Альметьевского района РТ.





Все желающие приняли участие в спортивных аттракционах и играх, мастер-классах, развлечениях в игровых зонах. Болельщикам представилась возможность поболеть за команды и участников соревнований, которые прошли в рамках IV Молодежной спартакиады по пляжному волейболу, стритболу, воркауту, шахматам, скалолазанию.



В концертной программе выступила кавер-группа «Австралия» (Казань), DMC Юрий Богданчиков, популярные музыкальные исполнители Mr. Simon, DJ Groove. В завершение праздника прогремел фейерверк.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.