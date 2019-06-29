В Нижнекамске откроется центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). С 1 июля в Нижнекамске начнет работу благотворительный центр помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Руководитель фонда «Теплые руки» Надежда Еремина уже не первый год работает в сфере социальных услуг: ранее она была заведующей отделением сестринского ухода.

По словам Ереминой, помощь необходима как лицам без определенного места жительства, так и тяжелобольным престарелым людям, родственники которых не могут должным образом обеспечить им повседневный уход и безопасность в быту.

Специфика оказания помощи заключается не в материальном обеспечении, а в консультативной поддержке. Людям будут помогать восстанавливать документы и решать вопрос об их временном пребывании в отделении фонда.

«Теперь те, кому поддержки ждать уже не от кого, кроме самого общества, могут обратиться к нам», – отметила руководитель фонда.

Отделение социальной адаптации будет базироваться в одном из помещений здания, расположенного по адресу: ул. Кайманова, д. 16а.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.