Праздник чувашской национальной культуры «Уяв» закружил в хороводе тысячу нурлатцев

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В селе Якушкино Нурлатского района состоялся традиционный праздник чувашской национальной культуры «Уяв». Тысячи земляков собрались в Якушкине, чтобы насладиться праздничной программой, пишет газета «Трудовая слава».



Праздничная поляна издалека зазывала яркими красками и музыкой. Многочисленные подворья встречали почетных гостей добрыми пожеланиями и песнями под гармонь. Каждое сельское поселение старалось чем-нибудь удивить и обязательно угостить посетителей.





Столы были накрыты разнообразными блюдами, отменным был и национальный напиток сара. Чуваши района широкого представили и повседневный быт своих предков. За трудами и заботами они также находили время для забав.



Языческие чуваши нередко гадали на будущее. Вот и для гостей приготовили листочки с разными предсказаниями, которые спрятали в валенках. Кому-то выпало благополучие, другим – дальняя дорога, перемены в жизни.

Глава района Алмаз Ахметшин приветствовал всех на чувашском языке. Он отметил, что Уяв – древний праздник, который дошел до наших дней.





«Чуваши Нурлатского района не только сберегли свою богатую культуру, но и продолжают ее развивать. В школах изучают родной язык, на нем также издается районная газета, а чувашские творческие коллективы являются визитной карточкой Нурлата на многих культурных мероприятиях», – сказал Алмаз Салимович и вручил Почетные грамоты нурлатцам, добившихся трудовых успехов в разных отраслях.



В этот же день определили победителей конкурсов национальных блюд, сара и кукол, чествовали бытыров Уява. Абсолютным победителем турнира стал Рафаэль Бильданов. Самым вкусным жюри признало угощение Валентины Максимовой из Сосновки. А в приготовлении сара в этом году не было равных Людмиле Макаровой из Караульной Горы. Талантливая рукодельница Галина Максимова из Чувашского Тимерлика получила заслуженную награду в конкурсе национальных кукол.





Гармонисты также состязались в мастерстве. Творческий турнир выиграли Василий Абрамов из Андреевки и Дмитрий Капитонов из Егоркина. Праздничную атмосферу создавали и звезды чувашской эстрады.

Из Якушкина фестиваль «Уяв» продолжит гастролировать по другим селам. На следующей неделе нурлатцы примут участие в проведении республиканского «Уява» в Аксубаевском районе. Глава района Камиль Гилманов пригласил в гости всех желающих.

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