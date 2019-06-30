В Альметьевский район РТ съехались участники чувашского молодежного исторического форума

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В селе Старое Суркино Альметьевского района открылся чувашский молодежный исторический форум. В мероприятии приняли участие чуваши из Альметьевского, Лениногорского, Нурлатского и Дрожжановского районов, а также Казани и Чебоксар, сообщает Информационный центр ДДнТ.



Молодежный исторический форум проводится в рамках XIII Открытого фестиваля чувашей Закамья РТ «Учук», где более сорока чувашских активистов из Татарстана и Чувашии делятся друг с другом знаниями и получат много интересной информации.



Форум открыли почетные гости — замруководителя исполкома региональной общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия в РТ» по молодежной политике Артем Носков, председатель чувашского национально-культурного центра Альметьевского района РТ Инна Лисина и председатель молодежного движения «Аталан» Алена Гордеева.



Также свою работу начали тематические площадки – «Звучи, чувашская мелодия», «Мы научим танцевать», «Молодежь спортивная», «Умельцы», «Заветы и молитвы».



Затем участники форума направились в Альметьевск, где состоялся круглый стол на тему: «Развитие агро-, этно-, сельского туризма как драйвера развития сельских территорий». В форуме приняли участие деятели науки, краеведы, историки, искусствоведы, этнографы, общественные деятели, предприниматели и представители власти.

Чувашские активисты стали непосредственными участниками XIII Открытого фестиваля чувашей Закамья Республики Татарстан «Учук», который прошел в селе Старое Суркино.

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