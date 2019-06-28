Нижнекамские парламентарии приступили к разработке вопроса о приютах для бездомных животных

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Нижнекамские депутаты приступили к разработке вопроса по созданию в районе приюта для бездомных животных. 1 июля состоится тематическая дискуссия в центре «Ковер». На нее также приглашена молодежь, заинтересованная проблемой бездомных животных, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Согласно вышедшему недавно федеральному закону, усыплять всех уличных кошек и собак больше нельзя. Если животное проявляет агрессию, то тогда применить крайнюю меру разрешается, а если нет – можно только стерилизовать и выпустить обратно на улицу, либо пристроить в добрые руки. Этим вопросом на сегодняшний день и занимаются волонтеры.





Депутаты посетили пригородное село Большое Афанасово, осмотрели частный мини-приют «Бездомыши Нк», где сейчас проживают около полусотни кошек и 17 собак. Всех их лечат на добровольные пожертвования, каждому ищут новый дом.



Если раньше бюджетные траты подобного плана считались нецелевым расходованием средств, то сейчас для выполнения закона такие приюты для животных просто необходимы – прежде, чем провести стерилизацию, властям нужно убедиться, не агрессивна ли, например, уличная собака. Для проверки как раз и нужны стационарные объекты, объясняют зоозащитники.



Депутат городского Совета Василий Филиппов считает, что уже сейчас из дополнительных доходов необходимо выискивать небольшие средства на проектирование приюта. «А когда будет формироваться бюджет на 2020 год, нужно в него закладывать строительство», – отметил парламентарий.





Есть и другой вариант – не строить объект заново, а отремонтировать и приспособить под нужды приюта неиспользуемое здание. Окончательного решения пока еще нет, власти района продолжат консультироваться с общественниками.

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