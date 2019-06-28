В Буинском районе в заказнике «Зея буйлары» отметили Всемирный день рыболовства

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В детских оздоровительных лагерях «Бор» и «Чайка» Буинского района специалисты заказника «Зея буйлары» посвятили экологические мероприятия, посвященные Всемирному дню рыболовства, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам РТ.





Более 240 детей ознакомились с традициями праздника, правилами поведения на воде и в лесу. Специалисты также провели для ребят увлекательную викторину про рыбалку. В конце каждого мероприятия самым активным вручили грамоты и подарки.



Всемирный день рыболовства ежегодно отмечается 27 июня начиная с 1985 года. В июле 1984 года в Риме состоялась Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства. Ее решением и был учрежден данный праздник, объединяющий всех любителей рыбалки.

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