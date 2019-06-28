В Нижнекамске хирурги со всего Закамья поговорили о специфике операций без разрезов

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В детской больнице Нижнекамска собрались хирурги со всего Закамья. Встреча стала своеобразным мастер-классом от лучших специалистов Татарстана, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

На сегодняшний день в республике активно развиваются методики малоинвазивной хирургии, позволяющей проводить операции без разрезов при помощи нескольких проколов.



Проводятся такие операции и в Нижнекамске – более трехсот в год. Самому маленькому пациенту, которому делали подобную операцию нижнекамские хирурги, всего два месяца.

Заслуги местных врачей регулярно отмечается на различных уровнях. В 2018 году заведующий хирургическим отделением №1 Алексей Спиридонов удостоился награды «Призвание 2018» в номинации «Врач года».



Также в прошлом году детская больница вошла в сотню в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2018». Диплом I степени получил заведующий хирургическим отделением №2 Детской городской больницы с перинатальным центром Рустем Гарипов. Хирург победил в номинации «Услуги» по лечению грыжи передней брюшной стенки.

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