Татар-информ

30 июня 2019, 01:50

Культура

В Спасском районе проведут фестиваль самодеятельного творчества, посвященный Болгарскому заповеднику

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Культура

В Спасском районе проведут фестиваль самодеятельного творчества, посвященный Болгарскому заповеднику

Фото: spas-rt.ru

Гости фестиваля смогут насладиться выступлениями коллективов народного творчества, которые приедут сюда из разных районов республики.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). 30 июня в Спасском районе впервые состоится фестиваль самодеятельного народного творчества, пишет газета «Яна тормыш».

Гости фестиваля смогут насладиться выступлениями коллективов народного творчества, которые приедут сюда из разных районов республики, а также профессиональных ансамблей и популярных артистов эстрады.

Во время фестиваля также будут работать различные интерактивные площадки и ярмарка, на которой свои изделия гостям предложат мастера народно-художественных промыслов.

Фестиваль посвящается 50-летию со дня основания Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, которое отмечается в этом году.

 

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