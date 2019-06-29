Татар-информ

29 июня 2019, 21:30

Общество

На Всероссийском сельском Сабантуе региону-организатору впервые подарили лошадь татарской породы

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Общество

На Всероссийском сельском Сабантуе региону-организатору впервые подарили лошадь татарской породы

Фото: Лилия Гадельшина

В Самарскую область, принимавшую в этом году Всероссийский сельский Сабантуй, из Татарстана привезли татарскую лошадь по кличке Сак-Сок.

(Камышлинский район, 29 июня, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). Впервые в истории всероссийских Сабантуев региону-организатору праздника была подарена татарская лошадь.

Сегодня в районном центре Камышла Самарской области на X Всероссийском сельском Сабантуе от имени правительства Татарстана жителям района подарили лошадь татарской породы. Представители Татарстана надеются, что это станет толчком к разведению этих лошадей в Самарской области.

Лошадь предоставлена татарстанским хозяйством «Алмакай», которое считается центром разведения лошадей татарской породы. Подарок республики от руководителя хозяйства Фарида Набиуллина приняли представители хозяйства агрокомплекса «Самара», расположенного в Красноярском районе Самарской области.


«Рядом с селом Камышла протекает река Сок, поэтому привезли жеребца по кличке “Сак-Сок” (“Сак-Сок” — название татарской народной притчи — прим. Т-и). Нашему жеребцу один год. Надеемся, что самарцы возьмут и кобылиц, станут разводить лошадей татарской породы», — прокомментировал Фарид Набиуллин ИА «Татар-информ».

По словам директора конного завода агрокомплекса «Самара» Артура Дзалаева, они в своем хозяйстве сейчас разводят скакунов орловской, русской, арабской породы, лошадей тяжелоупряжных пород. «О татарских лошадях еще не слышали, после подарка Татарстана планируем разводить, у нас теперь есть друзья, которые могут поделиться опытом в этом деле», — сказал он.

Недавно усилиями татарстанских фермеров в России лошади татарской породы получили официальный «паспорт». Хозяйство Фарида Набиуллина в Лениногорском районе РТ получило статус центра по разведению татарских лошадей.

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