Нижнекамск получил несколько наград в сфере молодежной политики

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сразу две награды получил Нижнекамск на республиканском конкурсе профмастерства в области молодежной политики, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



После множества отборочных этапов из 129 претендентов в финал вышли 14 человек.





В итоге абсолютными победителями в своих номинациях стали начальник Управления по делам молодежи Айгуль Аитова и директор центра психолого-педагогической помощи «Эйдос» Екатерина Юртаева. Награды нижнекамкам вручил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.



Екатерина Юртаева рассказала, что в течение двух дней они демонстрировали свои знания в области законодательства, презентовали авторские проекты. «Жюри проверяло наши навыки и умения в деловой игре по стратегическому планированию и управлению», – рассказала победительница.





Также нижнекамцы получили премию #НаОднойВолне, которая вручалась в Татарстане впервые. Главный волонтер Нижнекамска, резидент центра «Ковер» Булат Аюпов стал «Открытием года», а Айгуль Аитова получила награду в номинации «За преданность профессии».

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