Самарский губернатор на Всероссийском сельском Сабантуе подарил Камышлинскому району «Ниву»

(Камышлинский район, 29 июня, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на торжественном открытии Всероссийского сельского Сабантуя подарил Камышлинскому району автомобиль. Ключи от новой «Нивы» принял глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов.

Сегодня в Камышле проходит X Всероссийский сельский Сабантуй с участием Президента РТ Рустама Минниханова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В своем приветственном слове Дмитрий Азаров выразил гордость тем, что юбилейный Сабантуй проходит на самарской земле, и напомнил, что самый первый сельский Сабантуй тоже отпраздновали здесь, в селе Алькино Похвистневского района. По словам Азарова, Камышлинский район серьезно готовился к празднику и это очень ожидаемое для сельчан событие. За помощь в организации Сабантуя губернатор поблагодарил Правительство Татарстана, а также Президента республики Рустама Минниханова.

«У нас общие цели — объединить людей нашей страны, укрепить дружбу между народами. Сабантуй — это праздник старательных людей, праздник труда, мы его отмечаем ежегодно, это очень хорошая возможность собраться вместе. Сабантуй — вперед!» — напутствовал губернатор.

Дмитрий Азаров вручил официальные награды губернатора за вклад в национально-культурное и социально-экономическое развитие области и района.

Камышлинский район Самарской области — район с преимущественно татарским населением. Татары составляют 83% жителей, всего в районе проживает 17 тысяч человек. В качестве гостей на X Всероссийский сельский Сабантуй в Камышла приехали представители татарских национально-культурных общественных организаций из 26 регионов России.

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