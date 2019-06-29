Татар-информ

29 июня 2019, 17:16

Официальная хроника

На Сабантуе в Камышла Президент Татарстана подарил татарам Самары автобус

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Официальная хроника

На Сабантуе в Камышла Президент Татарстана подарил татарам Самары автобус

Фото: Владимир Васильев

Рустам Минниханов оценил высокий уровень организации X Всероссийского сельского Сабантуя в Самаре

(Камышлинский район, 29 июня, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). Сегодня на торжественном открытии X Всероссийского сельского Сабантуя Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил татарам Самары микроавтобус «Форд Транзит». Ключи от автомобиля принял руководитель региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев. Кроме того, от имени Президента Татарстана батыру Сабантуя будет вручен автомобиль «Лада Гранта».

Рустам Минниханов поприветствовал гостей Сабантуя, жителей Самарской области и татарского района Камышла, и поздравил их с национальным праздником, пожелал здоровья и благополучия. «Если мы едины — нас ждет светлое будущее и развитие во всех наших делах», — отметил Президент РТ.

Он также напомнил, что Сабантуй уже не только праздник татар и башкир, это демонстрирующий национально-культурные особенности российский праздник. Президент поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за высокий уровень организации праздника. «Мы бывали во многих регионах, но в Камышле сделано особенно красиво», — сказал он.

В официальной части праздника состоялась церемония вручения государственных наград Республики Татарстан. Руководитель общества «Дуслык» Фахрутдин Кантюкаев удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов — медали «За доблестный труд».

Руководитель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Камышлинского района Резеда Тахбатшина награждена почетным званием «Заслуженный работник культуры Татарстана», учительница татарского языка татарской школы «Яктылык» города Самары Фания Гилязова — званием «Заслуженный учитель Татарстана».

Традиционная «Татарская усадьба» на десятом Всероссийском сельском Сабантуе была представлена Кукморским районом Татарстана. Также на празднике были сооружены площадки «Башкортостан» и «Самара», на которой руководители Татарстана и Самарской области подписали соглашение о развитии сотрудничества между двумя регионами в сферах экономики и культуры.

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