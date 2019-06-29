На открытии фестиваля «JAZZ в Кремле» выступит американский певец и гитарист Куинн ДеВо

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). 13-й сезон ежегодного фестиваля «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» стартует 11 июля. Джазовые вечера будут проходить каждую неделю до 22 августа, сообщают организаторы.

Сезон откроет выступление американского певца и гитариста в жанре джаз-соул Куинн ДеВо. Исполнитель много лет концертирует на сценах США. Организаторы отмечают, что его голос с мягкими блюзовыми интонациями передает вибрации Рэя Чарльза, Бо Диддли и Чака Берри.

Также гости и жители города смогут услышать и других иностранных и российских музыкантов: валторниста и лучшего в мире исполнителя на альпийском роге Аркадия Шилкопера, пианиста Вадима Неселовского, коллективы Horsepower, ChetMen, «К.И.М.М» и др.

«JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» — летний музыкальный фестиваль open air, проводится каждый год с 2007 года.

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