Татар-информ

29 июня 2019, 14:38

Официальная хроника

Рустам Минниханов и Дмитрий Азаров открыли Х Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области

Рекомендуем

Официальная хроника

Рустам Минниханов и Дмитрий Азаров открыли Х Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области

Фото: Владимир Васильев

Президент РТ и губернатор Самарской области посетили различные подворья и соревновательные площадки праздника.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня в селе Камышла Самарской области проходит Х Всероссийский сельский Сабантуй. Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор региона Дмитрий Азаров торжественно открыли праздник, а также осмотрели национальные подворья, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Татарстан на празднике представил Кукморский район. Экспозиция включала деревенскую избу, в которой организаторы воссоздали быт татарской семьи 19-го века, также здесь были представлены элементы декора и различная утварь. Гости могли познакомиться с основами ремесла по производству валенок, поучаствовать в мастер-классах по вязанию, вышиванию и плетению корзин. На центральной площадке подворья разместились различные скульптуры персонажей из татарских сказок. 

Затем почетные гости посетили подворье Самарской области, которое отражало историю самого края. Здесь были организованы три тематические площадки, где можно было ознакомиться с историей самарской земли, культурой народов Поволжья, а также осмотреть павильоны передовых предприятий региона. Именно здесь состоялось подписание соглашения между Татарстаном и Самарской областью о сотрудничестве в различных сферах деятельности.

Кроме того, гости посетили подворье, организованное Республикой Башкортостан. Организаторы предлагали ознакомиться с национальной башкирской кухней, выставкой традиционных ремесел и изделий декоративно-прикладного искусства. 

После этого состоялось торжественное открытие праздника. Рустам Минниханов обратился к гостям с приветственным словом и поздравил всех с праздником.

«Сегодня Сабантуй является поистине всенародным праздником. Его любят и отмечают в разных регионах нашей страны. Это прекрасная возможность показать свою самобытность, культуру, обычаи. И это очень важно», — сказал Президент РТ. 

Дмитрий Азаров отметил, что история возникновения этого праздника уходит корнями в далекое прошлое. 

«Сегодня вместе с нами здесь представители 24 регионов. Это действительно всенародный праздник. Мы помним и чтим традиции наших отцов и дедов, которые вместе осваивали эту благодатную землю, плечом к плечу отстаивали независимость нашей Великой Родины», — подчеркнул губернатор Самарской области.

После церемонии Рустам Минниханов и Дмитрий Азаров посетили соревновательные площадки Сабантуя.

Отмечается, что на празднество прибыло около 500 делегатов из 24 регионов страны, по предварительным оценкам, всего Сабантуй посетили около 20 тыс. человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Президент Татарстана в Самарской области открыл бюст татарскому поэту Энверу Давыдову
Новости дня
14:38
Рустам Минниханов и Дмитрий Азаров открыли Х Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области

Президент РТ и губернатор Самарской области посетили различные подворья и соревновательные площадки праздника.

14:12
В России могут ввести льготную ипотеку для учителей
13:40
В Татарстане ожидаются дожди и грозы

Синоптики прогнозируют усиления юго-западного ветра до 15 — 20 метров в секунду.

13:06
Советы родителям по организации досуга ребенка дали в Роспотребнадзоре
12:36
В казанском ЖК «Салават Купере» сдали новый дом по улице Альфии Авзаловой

В 18-этажной новостройке будут жить соципотечники и врачи, получившие грант Президента Татарстана в полмиллиона рублей.

12:31
В Татарстане мужчина заснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом

Огонь вспыхнул сегодня глубокой ночью в селе Чечекле Спасского района республики.

12:12
Президент Татарстана в Самарской области открыл бюст татарскому поэту Энверу Давыдову

С торжественного события в районном центре Камышла стартовал X Всероссийский сельский Сабантуй.

12:05
Полицейского из Казани подозревают в передаче мобильников на территорию СИЗО

Если вина стража порядка будет доказана, его привлекут к дисциплинарной ответственности.

12:02
В России разработали препарат для переработки органических отходов в биотопливо
11:34
Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Сенной базар»

«Печэн базары» пройдет 17-18 августа на Набережной озера Кабан.

11:12
Российский фильм «Движение вверх» установил рекорд по кассовому сбору в Китае
10:44
В Казани частично ограничат движение транспорта по проспекту Ибрагимова

Ограничение продлится с 14 по 31 июля.

10:35
Пропавшего без вести из Чувашии, который уехал в Москву, но оказался в Казани, ищут полицейские

Последний раз 56-летнего мужчину видели в начале июня в центре оказания помощи бездомным в Казани.

10:24
На набережной озера Кабан представят подборку короткометражных хитов

Для зрителей будут представлены киноленты «Комментатор», «День рождения», «Звезда Ютуба» и «Нестрашный суд».

10:02
Ветеринары назвали наиболее частые заболевания домашних животных
09:51
В квартире в Челнах загорелась стиральная машина, из пожара спасли подростка и женщину

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

09:44
В Набережных Челнах некоторые дороги перекроют на два дня

Сегодня с 10.00 до 22.00 перекроют дорогу по проспекту Чулман в обоих направлениях на участке автодороги от улицы Беляева до проспекта Вахитова.

09:20
Немецкий ученый Йозеф Маркварт: Термину «татар» около 1600 лет

Первая транскрипция слова «татар» была найдена в источниках, относящихся к V веку.

09:08
Механизатор из Мамадышского района сразится за победу на Всероссийских соревнованиях по пахоте

Главный приз, который достанется лучшему пахарю, – единственный колесный трактор 4-го тягового класса «Кировец К-424».

08:47
В Москве сразу две участницы стали победительницами этапа «Татар кызы-2019»

В столице России выбрали татарских красавиц.

08:00
Каримов поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником

Министр промышленности и торговли РТ отметил важность труда кораблестроителей для социально-экономического развития республики и страны.

07:52
Рустам Минниханов примет участие X Всероссийском сельском Сабантуе в Самарской области

Президент РТ планирует подписать соглашение с Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

07:07
В селе Полянки Спасского района открылась спортивно-игровая площадка

Площадка построена при помощи выигранного гранта Президента РФ и конкурса по предоставлению субсидий из бюджета РТ некоммерческим организациям.

06:40
Лучшие короткометражки фестиваля Shnit покажут в Казани

Кинопоказы будут организованы в Центре современной культуры «Смена».

06:11
В Нижнекамске 60 человек прошли очередной интенсив для кураторов госзакупок

Система госзакупок с каждым годом набирает обороты.

События