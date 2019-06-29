Рустам Минниханов и Дмитрий Азаров открыли Х Всероссийский сельский Сабантуй в Самарской области

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня в селе Камышла Самарской области проходит Х Всероссийский сельский Сабантуй. Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор региона Дмитрий Азаров торжественно открыли праздник, а также осмотрели национальные подворья, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Татарстан на празднике представил Кукморский район. Экспозиция включала деревенскую избу, в которой организаторы воссоздали быт татарской семьи 19-го века, также здесь были представлены элементы декора и различная утварь. Гости могли познакомиться с основами ремесла по производству валенок, поучаствовать в мастер-классах по вязанию, вышиванию и плетению корзин. На центральной площадке подворья разместились различные скульптуры персонажей из татарских сказок.

Затем почетные гости посетили подворье Самарской области, которое отражало историю самого края. Здесь были организованы три тематические площадки, где можно было ознакомиться с историей самарской земли, культурой народов Поволжья, а также осмотреть павильоны передовых предприятий региона. Именно здесь состоялось подписание соглашения между Татарстаном и Самарской областью о сотрудничестве в различных сферах деятельности.

Кроме того, гости посетили подворье, организованное Республикой Башкортостан. Организаторы предлагали ознакомиться с национальной башкирской кухней, выставкой традиционных ремесел и изделий декоративно-прикладного искусства.

После этого состоялось торжественное открытие праздника. Рустам Минниханов обратился к гостям с приветственным словом и поздравил всех с праздником.

«Сегодня Сабантуй является поистине всенародным праздником. Его любят и отмечают в разных регионах нашей страны. Это прекрасная возможность показать свою самобытность, культуру, обычаи. И это очень важно», — сказал Президент РТ.

Дмитрий Азаров отметил, что история возникновения этого праздника уходит корнями в далекое прошлое.

«Сегодня вместе с нами здесь представители 24 регионов. Это действительно всенародный праздник. Мы помним и чтим традиции наших отцов и дедов, которые вместе осваивали эту благодатную землю, плечом к плечу отстаивали независимость нашей Великой Родины», — подчеркнул губернатор Самарской области.

После церемонии Рустам Минниханов и Дмитрий Азаров посетили соревновательные площадки Сабантуя.

Отмечается, что на празднество прибыло около 500 делегатов из 24 регионов страны, по предварительным оценкам, всего Сабантуй посетили около 20 тыс. человек.

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