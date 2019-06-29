(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В качестве дополнительных мер по привлечению на работу в школы молодых специалистов в России могут ввести льготную ипотеку для учителей, об этом пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Предложение было обсуждено во время заседания подгруппы «Образование» рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука».

Как рассказали в пресс-службе руководителя подгруппы и губернатора Кировской области Игоря Васильева, вопрос уже поднимался во время работы совместного заседания рабочей группы и подгруппы «Рынок труда и подготовка кадров». Участники заседания посчитали, что для учителей необходимо создавать комфортные условия жизни, включая служебное жилье, места для их детей в детсадах.

Педагоги из различных регионов страны, принимавшие участие в совместном заседании рабочих подгрупп Госсовета, также выступили с предложением рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки.

В Министерстве просвещения России подтвердили, что в ведомстве готовы рассмотреть подобную инициативу.

«Министр одобряет в качестве проекта к обсуждению это предложение», — рассказали в пресс-службе федерального ведомства.

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