Советы родителям по организации досуга ребенка дали в Роспотребнадзоре

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям о мерах предосторожности и правилах, связанных с безопасностью детей, при организации личного пространства и досуга ребенка.

В федеральной службе напоминают, что нельзя хранить мелкие предметы, детали, магниты и батарейки (особенно кнопочного типа для часов или брелоков) в доступных для детей местах.

«Особая осторожность должна соблюдаться с мелкими предметами, особенно батарейками, которые в диаметре 20 мм и более, поскольку выше вероятность, что они застрянут в пищеводе ребенка», — отмечают в пресс-службе.

Литиевая батарейка может генерировать электрический ток при контакте с жидкостями в желудке, что приведет к серьезным повреждениям. Если же ребенок проглотил кнопочную батарейку или мелкую деталь, надо обратиться в скорую помощь, не позволять ребенку есть или пить до того, как рентген не определит наличие батарейки. Кроме того, если есть упаковка от игрушки или непосредственно сама игрушка или устройство, часть которого была проглочена, необходимо взять их с собой, чтобы врач смог легче идентифицировать проглоченный предмет.

При покупке игрушек следует обратить внимание на их маркировку, внешний вид и особенности конструкции. Составные части должны выдерживать механические нагрузки при использовании игрушки по назначению, а доступные края, углы и жесткие детали, пружины должны исключать риск травмирования.

Съемные детали или же сама игрушка, предназначенная для детей до трех лет, должны иметь размеры, препятствующие их попаданию в верхние дыхательные пути.

«Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка», — отмечается в сообщении.

Снаряд, выпущенный из игрушки с помощью пускового механизма, также должен минимизировать риск травмирования ребенка или человека, присматривающего за ним.

Родителям также советуют следить за тем, закреплены ли или устойчивы мебель или другие бьющиеся предметы интерьера. По международной статистике 34% детей залезают на мебель, а чаще получают травмы дети от 3 до 5 лет.

«Однако статистика происшествий показывает, что пострадать могут даже младенцы», — предупреждают специалисты.

Последний совет — следить за употребляемым ребенком медиа-контентом.

«С особой осторожностью относитесь к играм, игрушкам, медиа-активностям, эксплуатирующим детский азарт (детские казино, компьютерные игры с покупками и пожертвованиями)», — отмечают в Роспотребнадзоре.

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