В казанском ЖК «Салават Купере» сдали новый дом по улице Альфии Авзаловой

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня утром в казанском жилом комплексе «Салават Купере» сдали в эксплуатацию новый дом по адресу: Альфии Авзаловой, 15. Ключи от своих квартир получили участники программы социальной ипотеки, врачи-обладатели гранта Президента РТ, а также ветераны Великой Отечественной войны.

«Квартиры с чистовой отделкой. Заезжай и живи! Благоустроенная территория, подготовлены детские площадки, высажены деревья, газон. Это последний дом восьмого квартала», — рассказал журналистам заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Владимир Никифоров.

18-этажная новостройка — это 5 подъездов, каждый из которых оборудован пассажирским и грузовым лифтом. Это важно, ведь в доме будут проживать многодетные семьи с колясками. Всего в многоэтажке 425 квартир, из которых более ста — трехкомнатные. Одну из таких квартир получила семья медиков, Марат и Алсу Гизятуловы.

«Раньше мы жили в общежитии ДРКБ, где мы оба работаем. Я — ведущим инженером, жена — медрегистратором. В 2016 году встали на учет по соципотеке, прошло три года, и мы выиграли квартиру. Мы этому очень рады», — рассказал глава семейства.

Гизятуловы приехали на заселение с дочкой и сыном. Малыши с любопытством рассматривали свой новый дом, заходили в комнаты, с интересом выглядывали на улицу с балкона.

«Квартира замечательная, светлая. С любовью сюда зашли. Дети не могут нарадоваться. У нас 85 кв. метров, трехкомнатная квартира. Там, где мы жили, было 18 кв. метров», — добавил Марат Гизятулов и рассказал, что они с супругой уже присмотрели мебель и планируют заселиться в течение недели.

В доме также есть квартиры с меньшей площадью — свыше 150 «двушек» и 170 «однушек». Все квартиры полностью готовы к проживанию: сделана чистовая отделка, поставлены счетчики воды, газа, электроэнергии.

Обладателями новой квартиры в многоэтажке по улице Альфии Авзаловой стала еще одна семья — врач лор-отделения Детской республиканской клинической больницы Александр Синчугов и его супруга Марина.

«Получили квартиру по соципотеке с господдержкой в 500 тысяч рублей. Это называется „Грант Президента Татарстана“. Он дается молодым специалистам, врачам, которые отработали до трех лет», — рассказал Синчугов.

Он отметил, что это хорошая возможность приобрести жилье, не имея первоначального капитала, да еще и на выгодных условиях. Один квадратный метр в этом доме стоит порядка 35 тыс. рублей, тогда как ближе к центру Казани — 80 тыс. рублей в среднем, пояснил медик.

Прежде Синчуговы жили на съемной квартире, за которую ежемесячно отдавали 10 тысяч рублей. За собственную квартиру они будут платить по семь тысяч рублей в месяц, а ипотеку получили на 10 лет. При этом площадь их жилья в «Салават Купере» больше, чем у съемного.

«Материнский капитал тоже хотели бы вложить. На днях решился вопрос, что его снова можно будет вносить. Быстрее с ним можно будет заплатить, быстрее расшириться. В любом случае это подспорье для дальнейшего движения», — отметил отец двоих детей Александр Синчугов.

В жилом комплексе «Салават Купере» заселены уже 32 дома, а строятся еще 12. Большую часть из них планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Это шесть домов четвертого квартала и три дома третьего квартала.

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