Динара Прокопьева

29 июня 2019, 12:36

Общество

В казанском ЖК «Салават Купере» сдали новый дом по улице Альфии Авзаловой

Рекомендуем

Общество

В казанском ЖК «Салават Купере» сдали новый дом по улице Альфии Авзаловой

Фото: Салават Камалетдинов

В 18-этажной новостройке будут жить соципотечники и врачи, получившие грант Президента Татарстана в полмиллиона рублей.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня утром в казанском жилом комплексе «Салават Купере» сдали в эксплуатацию новый дом по адресу: Альфии Авзаловой, 15. Ключи от своих квартир получили участники программы социальной ипотеки, врачи-обладатели гранта Президента РТ, а также ветераны Великой Отечественной войны.

«Квартиры с чистовой отделкой. Заезжай и живи! Благоустроенная территория, подготовлены детские площадки, высажены деревья, газон. Это последний дом восьмого квартала», — рассказал журналистам заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Владимир Никифоров.

18-этажная новостройка — это 5 подъездов, каждый из которых оборудован пассажирским и грузовым лифтом. Это важно, ведь в доме будут проживать многодетные семьи с колясками. Всего в многоэтажке 425 квартир, из которых более ста — трехкомнатные. Одну из таких квартир получила семья медиков, Марат и Алсу Гизятуловы.

«Раньше мы жили в общежитии ДРКБ, где мы оба работаем. Я — ведущим инженером, жена — медрегистратором. В 2016 году встали на учет по соципотеке, прошло три года, и мы выиграли квартиру. Мы этому очень рады», — рассказал глава семейства.

Гизятуловы приехали на заселение с дочкой и сыном. Малыши с любопытством рассматривали свой новый дом, заходили в комнаты, с интересом выглядывали на улицу с балкона.

«Квартира замечательная, светлая. С любовью сюда зашли. Дети не могут нарадоваться. У нас 85 кв. метров, трехкомнатная квартира. Там, где мы жили, было 18 кв. метров», — добавил Марат Гизятулов и рассказал, что они с супругой уже присмотрели мебель и планируют заселиться в течение недели.

В доме также есть квартиры с меньшей площадью — свыше 150 «двушек» и 170 «однушек». Все квартиры полностью готовы к проживанию: сделана чистовая отделка, поставлены счетчики воды, газа, электроэнергии.

Обладателями новой квартиры в многоэтажке по улице Альфии Авзаловой стала еще одна семья — врач лор-отделения Детской республиканской клинической больницы Александр Синчугов и его супруга Марина.

«Получили квартиру по соципотеке с господдержкой в 500 тысяч рублей. Это называется „Грант Президента Татарстана“. Он дается молодым специалистам, врачам, которые отработали до трех лет», — рассказал Синчугов.

Он отметил, что это хорошая возможность приобрести жилье, не имея первоначального капитала, да еще и на выгодных условиях. Один квадратный метр в этом доме стоит порядка 35 тыс. рублей, тогда как ближе к центру Казани — 80 тыс. рублей в среднем, пояснил медик.

Прежде Синчуговы жили на съемной квартире, за которую ежемесячно отдавали 10 тысяч рублей. За собственную квартиру они будут платить по семь тысяч рублей в месяц, а ипотеку получили на 10 лет. При этом площадь их жилья в «Салават Купере» больше, чем у съемного.

«Материнский капитал тоже хотели бы вложить. На днях решился вопрос, что его снова можно будет вносить. Быстрее с ним можно будет заплатить, быстрее расшириться. В любом случае это подспорье для дальнейшего движения», — отметил отец двоих детей Александр Синчугов. 

В жилом комплексе «Салават Купере» заселены уже 32 дома, а строятся еще 12. Большую часть из них планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Это шесть домов четвертого квартала и три дома третьего квартала.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Сенной базар»
Новости дня
13:06
Советы родителям по организации досуга ребенка дали в Роспотребнадзоре
12:36
В казанском ЖК «Салават Купере» сдали новый дом по улице Альфии Авзаловой

В 18-этажной новостройке будут жить соципотечники и врачи, получившие грант Президента Татарстана в полмиллиона рублей.

12:31
В Татарстане мужчина заснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом

Огонь вспыхнул сегодня глубокой ночью в селе Чечекле Спасского района республики.

12:12
Президент Татарстана в Самарской области открыл бюст татарскому поэту Энверу Давыдову

С торжественного события в районном центре Камышла стартовал X Всероссийский сельский Сабантуй.

12:05
Полицейского из Казани подозревают в передаче мобильников на территорию СИЗО

Если вина стража порядка будет доказана, его привлекут к дисциплинарной ответственности.

12:02
В России разработали препарат для переработки органических отходов в биотопливо
11:34
Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Сенной базар»

«Печэн базары» пройдет 17-18 августа на Набережной озера Кабан.

11:12
Российский фильм «Движение вверх» установил рекорд по кассовому сбору в Китае
10:44
В Казани частично ограничат движение транспорта по проспекту Ибрагимова

Ограничение продлится с 14 по 31 июля.

10:35
Пропавшего без вести из Чувашии, который уехал в Москву, но оказался в Казани, ищут полицейские

Последний раз 56-летнего мужчину видели в начале июня в центре оказания помощи бездомным в Казани.

10:24
На набережной озера Кабан представят подборку короткометражных хитов

Для зрителей будут представлены киноленты «Комментатор», «День рождения», «Звезда Ютуба» и «Нестрашный суд».

10:02
Ветеринары назвали наиболее частые заболевания домашних животных
09:51
В квартире в Челнах загорелась стиральная машина, из пожара спасли подростка и женщину

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

09:44
В Набережных Челнах некоторые дороги перекроют на два дня

Сегодня с 10.00 до 22.00 перекроют дорогу по проспекту Чулман в обоих направлениях на участке автодороги от улицы Беляева до проспекта Вахитова.

09:20
Немецкий ученый Йозеф Маркварт: Термину «татар» около 1600 лет

Первая транскрипция слова «татар» была найдена в источниках, относящихся к V веку.

09:08
Механизатор из Мамадышского района сразится за победу на Всероссийских соревнованиях по пахоте

Главный приз, который достанется лучшему пахарю, – единственный колесный трактор 4-го тягового класса «Кировец К-424».

08:47
В Москве сразу две участницы стали победительницами этапа «Татар кызы-2019»

В столице России выбрали татарских красавиц.

08:00
Каримов поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником

Министр промышленности и торговли РТ отметил важность труда кораблестроителей для социально-экономического развития республики и страны.

07:52
Рустам Минниханов примет участие X Всероссийском сельском Сабантуе в Самарской области

Президент РТ планирует подписать соглашение с Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

07:07
В селе Полянки Спасского района открылась спортивно-игровая площадка

Площадка построена при помощи выигранного гранта Президента РФ и конкурса по предоставлению субсидий из бюджета РТ некоммерческим организациям.

06:40
Лучшие короткометражки фестиваля Shnit покажут в Казани

Кинопоказы будут организованы в Центре современной культуры «Смена».

06:11
В Нижнекамске 60 человек прошли очередной интенсив для кураторов госзакупок

Система госзакупок с каждым годом набирает обороты.

05:55
Балтасинских школьников на экоуроке научили различать лекарственные травы

Участники устроили карнавал из бросового материала.

04:44
В Буинском районе начали выращивать масличную редьку

На один гектар от остатков корней масляничной редьки поступает в среднем 85 кг азота, 25 кг фосфора и 100 кг калия.

03:43
Сюткин, Мазаев и Бутман выступят на Летнем джаз-фестивале в Альметьевске

Настоящим подарком для всех станет выступление джазовой вокалистки с невероятным тембром голоса Софи Окран и группы Jazzia.

События