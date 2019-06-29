В Татарстане мужчина заснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Татарстане 51-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой и сгорел вместе с домом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 0.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Чечекле Спасского района республики горит одноэтажный частный дом», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Пожарные, прибывшие по вызову, быстро справились с пожаром. Разбирая сгоревшие конструкции дома, огнеборцы обнаружили внутри тело тело 51-летнего мужчины.

Площадь пожара составила 62 кв. метра. Предварительная причина трагедии – неосторожность при курении.





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