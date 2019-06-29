(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Полицейского из Казани подозревают в передаче мобильников на территорию СИЗО, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из УФСИН РФ по РТ на территории одного из следственных изоляторов Казани задержали сотрудника полиции за нарушение внутреннего режима. Полицейский подозревается в проносе сотовых телефонов на территорию СИЗО», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

По данному факту начата служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, его и его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.



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