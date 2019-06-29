Президент Татарстана в Самарской области открыл бюст татарскому поэту Энверу Давыдову

(Камышлинский район, 29 июня, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в районном центре Камышла Самарской области открыли памятник татарскому поэту Энверу Давыдову. С этого торжественного события в Камышлах стартовал X Всероссийский сельский Сабантуй.

В своей приветственной речи Президент Татарстана отметил, что открытие бюста поэту в день Сабантуя — праздника, объединяющего всех татар в России, является памятным событием. Президент поблагодарил всех, кто оказал помощь в установлении памятника.

«Сегодня мы собрались на торжественное открытие бюста великого сына нашего народа, поэта Анвара Давыдова. Его имя должно жить в нашей памяти вечно. Самарская земля вырастила татарскому народу множество достойных сыновей и дочерей. Энвер Давыдов также является человеком, внесшим большой вклад в духовное наследие татарского народа и культуру нашей страны», — сказал Президент.

В церемонии открытия также приняли участие глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, дочь поэта, сейчас проживающая в Казани, Алсу Абдульянова, а также писатели Татарстана.

«Это человек, который прославлял Камышла, свою страну и свою родную землю. Молодое поколение должно знать наследие поэта-фронтовика», — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и призвал камышлинцев хранить память земляка.

«Папа умер 23 июня 1968 года в день Сабантуя. И сегодня — в день Сабантуя — в образе этого памятника вновь вернулся в нашу жизнь», — сказала дочь поэта Алсу Абдульянова во время мероприятия. В этом году к 100-летию отца она издала книгу с воспоминаниями о поэте и его произведениями на татарском и русском языках.

Бюст изготовлен в Челнах за счет бюджета Самарской области и состоит из композитного материала. Автор памятника — челнинский скульптор Вадим Иксанов.

Энвер Давыдов — татарский поэт, журналист, переводчик. Родился 21 марта 1919 года в селе Камышла Самарской области. В 1952 году переехал в Казань. Был секретарем правления Союза писателей ТАССР, заместителем главного редактора Татарского книжного издательства. Автор более 20 книг на татарском и русском языках. В родном селе его именем названы улица и Дом культуры.

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