В России разработали препарат для переработки органических отходов в биотопливо

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В России разработали биопрерат, позволяющий превратить органические отходы и вторсырье в биотопливо и удобрение, сообщает пресс-служба Фонда содействия инновациям.

Автор разработки — младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Анна Фейгина.

«Механизм действия препарата заключается в биохимическом окислении загрязнителей и использовании микроорганизмами углерода и азота в качестве единственного источника питания и размножения», — рассказала Фейгина, отметив, что бактериальные культуры совершенно безопасны для людей, животных и окружающей среды.

Препарат можно применить на частной ферме или на промышленном производстве. Он может обезвредить такие химикаты, как бензин, мазут, моторные масла, нефть. Особенностью изобретения является то, что оно может работать и при минусовых температурах.

Сейчас ведутся работы по созданию опытно-промышленного образца.

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