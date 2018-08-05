Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Сенной базар»

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). 17 и 18 август на Набережной Кабана пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар» («Печэн базары»), сообщает пресс-служба ВКТ.

На фестивале будут работать площадки, на которых жители и гости города смогут найти для себя что-то интересное. Среди них — лекторий, дизайн-маркет, фуд-корт, научные, детские, танцевальные и экскурсионные площадки.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку и пройти конкурсный отбор. Заявки рассматриваются в течение нескольких дней и будут приниматься до 20 июля. По всем организационным вопросам можно обратиться на почту: pechanbazar@gmail.com

Вход на мероприятие свободный.

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