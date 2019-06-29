Татар-информ

29 июня 2019, 11:12

Культура

Российский фильм «Движение вверх» установил рекорд по кассовому сбору в Китае

Рекомендуем

Культура

Российский фильм «Движение вверх» установил рекорд по кассовому сбору в Китае

Блокбастер занял второе место по сборам среди иностранных художественных фильмов на спортивную тематику.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Российский фильм «Движение вверх» установил рекорд по кассовому сбору в Китае — картина стала самой кассовой российской лентой, когда-либо показанной в Китае, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Прокат фильма в стране стартовал 13 июня. По данным на 28 июня, лента заработала 76,4 млн юаней, обойдя комедийный мультфильм «Снежная королева 3» (74,2 млн юаней) и фильмы «Сталинград» (71,9 млн), «Он — дракон» (60 млн).

Кроме того, блокбастер занял второе место по сборам среди иностранных художественных фильмов на спортивную тематику. Он опередил такие фильмы, как «Крид 2» (в ролях Сильвестр Сталлоне), «Человек, который изменил все» (в ролях Брэд Питт), «Битва полов» (Эмма Стоун).

В спортивной драме «Движение вверх» рассказывается о легендарной победе советской баскетбольной сборной на XX Олимпийских игра (1972 год) в Мюнхене. В фильме снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие. 

Ранее сообщалось, что военный фильм «Т-34» стал вторым по сборам за всю историю российского кино, став самой кассовой отечественной картиной после спортивной драмы «Движение вверх». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Сюткин, Мазаев и Бутман выступят на Летнем джаз-фестивале в Альметьевске
Новости дня
12:02
В России разработали препарат для переработки органических отходов в биотопливо
11:34
Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Сенной базар»

«Печэн базары» пройдет 17-18 августа на Набережной озера Кабан.

11:12
Российский фильм «Движение вверх» установил рекорд по кассовому сбору в Китае
10:44
В Казани частично ограничат движение транспорта по проспекту Ибрагимова

Ограничение продлится с 14 по 31 июля.

10:35
Пропавшего без вести из Чувашии, который уехал в Москву, но оказался в Казани, ищут полицейские

Последний раз 56-летнего мужчину видели в начале июня в центре оказания помощи бездомным в Казани.

10:24
На набережной озера Кабан представят подборку короткометражных хитов

Для зрителей будут представлены киноленты «Комментатор», «День рождения», «Звезда Ютуба» и «Нестрашный суд».

10:02
Ветеринары назвали наиболее частые заболевания домашних животных
09:51
В квартире в Челнах загорелась стиральная машина, из пожара спасли подростка и женщину

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

09:44
В Набережных Челнах некоторые дороги перекроют на два дня

Сегодня с 10.00 до 22.00 перекроют дорогу по проспекту Чулман в обоих направлениях на участке автодороги от улицы Беляева до проспекта Вахитова.

09:20
Немецкий ученый Йозеф Маркварт: Термину «татар» около 1600 лет

Первая транскрипция слова «татар» была найдена в источниках, относящихся к V веку.

09:08
Механизатор из Мамадышского района сразится за победу на Всероссийских соревнованиях по пахоте

Главный приз, который достанется лучшему пахарю, – единственный колесный трактор 4-го тягового класса «Кировец К-424».

08:47
В Москве сразу две участницы стали победительницами этапа «Татар кызы-2019»

В столице России выбрали татарских красавиц.

08:00
Каримов поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником

Министр промышленности и торговли РТ отметил важность труда кораблестроителей для социально-экономического развития республики и страны.

07:52
Рустам Минниханов примет участие X Всероссийском сельском Сабантуе в Самарской области

Президент РТ планирует подписать соглашение с Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

07:07
В селе Полянки Спасского района открылась спортивно-игровая площадка

Площадка построена при помощи выигранного гранта Президента РФ и конкурса по предоставлению субсидий из бюджета РТ некоммерческим организациям.

06:40
Лучшие короткометражки фестиваля Shnit покажут в Казани

Кинопоказы будут организованы в Центре современной культуры «Смена».

06:11
В Нижнекамске 60 человек прошли очередной интенсив для кураторов госзакупок

Система госзакупок с каждым годом набирает обороты.

05:55
Балтасинских школьников на экоуроке научили различать лекарственные травы

Участники устроили карнавал из бросового материала.

04:44
В Буинском районе начали выращивать масличную редьку

На один гектар от остатков корней масляничной редьки поступает в среднем 85 кг азота, 25 кг фосфора и 100 кг калия.

03:43
Сюткин, Мазаев и Бутман выступят на Летнем джаз-фестивале в Альметьевске

Настоящим подарком для всех станет выступление джазовой вокалистки с невероятным тембром голоса Софи Окран и группы Jazzia.

02:38
Студентам Спасского техникума отраслевых технологий вручили дипломы

Награждение состоялась в фестивально-событийном комплексе Болгарского музея-заповедника.

01:37
В Автограде на соревнованиях по автокроссу пройдет встреча с пилотами «КАМАЗ-Мастера»

Участниками гонок станут юные спортсмены из разных регионов в возрасте от шести до 15 лет.

00:21
Имам-мухтасиб Нижнекамского района обозначил сроки открытия школы в Сирии

Школу в столице САР Дамаске могут открыть уже к новому учебному году.

28.06 23:50
Татарстанцы завоевали три медали на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо в Казани

В активе представителей республики – серебряная и две бронзовые награды.

28.06 23:38
В Казани представят кинопрограмму к столетию ВГИКа

Одним из специальных гостей цикла мероприятий станет киновед и кинокритик Кирилл Разлогов.

События