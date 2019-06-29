(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Российский фильм «Движение вверх» установил рекорд по кассовому сбору в Китае — картина стала самой кассовой российской лентой, когда-либо показанной в Китае, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Прокат фильма в стране стартовал 13 июня. По данным на 28 июня, лента заработала 76,4 млн юаней, обойдя комедийный мультфильм «Снежная королева 3» (74,2 млн юаней) и фильмы «Сталинград» (71,9 млн), «Он — дракон» (60 млн).

Кроме того, блокбастер занял второе место по сборам среди иностранных художественных фильмов на спортивную тематику. Он опередил такие фильмы, как «Крид 2» (в ролях Сильвестр Сталлоне), «Человек, который изменил все» (в ролях Брэд Питт), «Битва полов» (Эмма Стоун).

В спортивной драме «Движение вверх» рассказывается о легендарной победе советской баскетбольной сборной на XX Олимпийских игра (1972 год) в Мюнхене. В фильме снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и другие.

Ранее сообщалось, что военный фильм «Т-34» стал вторым по сборам за всю историю российского кино, став самой кассовой отечественной картиной после спортивной драмы «Движение вверх».

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