Пропавшего без вести из Чувашии, который уехал в Москву, но оказался в Казани, ищут полицейские

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Пропавшего без вести 56-летнего жителя Чувашии, который уехал в Москву, но оказался в Казани, разыскивают полицейские. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Полицейские Казани разыскивают без вести пропавшего 56-летнего Геннадия Мушкарева жителя деревни Салдыбаево Республики Чувашия. Он в конце февраля выехал из дома в направлении города Москвы, однако 9 июня разыскиваемого видели в столице республики в центре оказания помощи бездомным лицам на улице Бурхана Шахиди», – рассказали в пресс-службе управления.

На вид мужчине 50-60 лет, рост около 180 см, волосы короткие темно-русые. Одет был в синюю рубашку с короткими рукавами, темные брюки. С собой был темный рюкзак.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить в отдел полиции «Япеева» по телефонам: 221-46-02, 221-46-12.



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