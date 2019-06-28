На набережной озера Кабан представят подборку короткометражных хитов

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На набережной озера Кабан в Казани все желающие могут присоединиться к проекту «Время кино». Сегодня, 29 июня, здесь покажут подборку короткометражных хитов. Об этом сообщается в Instagram`e набережной.



Для зрителей будут представлены киноленты «Комментатор», «День рождения», «Звезда Ютуба» и «Нестрашный суд». Фильмы подходят для зрителей от 12 лет.



Киносеансы на открытом воздухе начнутся в девять вечера. Экран можно найти, спустившись по лестнице с площади театра имени Камала. Организаторы обращают внимание публики на то, что в случае плохой погоды мероприятие может быть отменено, поэтому рекомендуют проверить информацию в аккаунте за час до начала кинопоказа.

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