На набережной озера Кабан представят подборку короткометражных хитов

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На набережной озера Кабан в Казани все желающие могут присоединиться к проекту «Время кино». Сегодня, 29 июня, здесь покажут подборку короткометражных хитов. Об этом сообщается в Instagram`e набережной.
Для зрителей будут представлены киноленты «Комментатор», «День рождения», «Звезда Ютуба» и «Нестрашный суд». Фильмы подходят для зрителей от 12 лет.
Киносеансы на открытом воздухе начнутся в девять вечера. Экран можно найти, спустившись по лестнице с площади театра имени Камала. Организаторы обращают внимание публики на то, что в случае плохой погоды мероприятие может быть отменено, поэтому рекомендуют проверить информацию в аккаунте за час до начала кинопоказа.
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Завтра, 29 июня, в 21:00 — «Время кино». Покажут подборку короткометражных хитов «БигСитиЛайф». В программе: ⠀ «Комментатор» 12+. В качестве экспериментальной терапии офисный сотрудник получает комментатора, который высказывает вслух все мысли своего клиента. ⠀ «День рождения» 12+. Спешка, работа, карьера, время, забытые мечты. Когда-нибудь у главной героини Веры все будет по-другому. Как найти время в круговороте жизни для близких? Для себя настоящей? ⠀ «Звезда Ютуба» 16+. Молодая мама, которая на вечер освободилась от домашних дел, на тусовке вызывает брата на рэп-баттл. ⠀ «Нестрашный суд» 16+. Телешоу, на котором как под микроскопом препарируют жизнь главной героини, а все принятые ею когда-либо решения рассмотрят, оценят и снабдят биркой с номером. ⠀ Вход свободный. Как найти: спуститесь по лестнице с площади театра Камала. В случае плохой погоды мероприятие может быть отменено, проверьте аккаунт @kabanlake за час до начала. ⠀ #озерокабан #kabanlake #казань