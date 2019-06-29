В квартире в Челнах загорелась стиральная машина, из пожара спасли подростка и женщину

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В квартире в Набережных Челнах загорелась стиральная машина, из пожара спасли 17-летнего подростка и 40-летнюю женщину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в доме № 3 в переулке Юности пришло накануне в 19.08 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в МЧС РТ.

В считанные минуты у пятиэтажки были первые пожарные, которые на месте установили, что огнем объята стиральная машина и вещи в квартире на четвертом этаже. Из горящей квартиры по лестнице с помощью масок спасаемого вывели подростка и 40-летнюю женщину. Пострадавших с признаками отравления продуктами горения доставили в горбольницу.

Меньше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 4 кв. метра. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем.





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