Ветеринары назвали наиболее частые заболевания домашних животных

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Чаще всего животные заболевают из-за неправильного кормления, сообщают РИА Новости со ссылкой на московский Комитет ветеринарии.

Кроме того, болезни являются результатом несоответствующего ухода, считают специалисты. Среди списка самых частых заболеваний — аллергия, дерматит, ожирение, мочекаменная болезнь и отиты.

В комитете отметили, что чаще всего на амбулаторный прием в городе приводят мейн-кунов, бенгальских кошек и сфинксов, из инфекционных заболеваний ветеринары чаще всего диагностируют кальцивироз и панлейкопению.

Специалисты напоминают: для профилактики незаразных болезней домашних питомцев надо правильно содержать и кормить, профилактики заразных болезней — вовремя вакцинировать.

Накануне Правительством РФ был утвержден перечень животных, которых не разрешается держать дома. Кроме запрещенных, в специальном постановлении был также представлен список исключений из данного запрета.

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