В Набережных Челнах некоторые дороги перекроют на два дня

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В день празднования Дня молодежи, 29 июня, в Набережных Челнах на некоторых участках дорог ограничат движение, пишут «Челнинские известия».



С десяти утра до десяти вечера перекроют дорогу по проспекту Чулман в обоих направлениях на участке автодороги от улицы Беляева до проспекта Вахитова и по проспекту Х. Туфана на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, по улице Раскольникова от Беляева до Х. Туфана.



Также в течение сегодняшнего дня и до полудня воскресенья, 30 июня, будет ограничено движения в сторону поселка ГЭС, от остановки «Педуниверситет» до «Микрорайон Бумажников».



Перекрытие дорог в этом случае связано с ремонтом трамвайных переездов. Общественный транспорт будет курсировать без изменений.

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