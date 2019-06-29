Немецкий ученый Йозеф Маркварт: Термину «татар» около 1600 лет

(Казан, 29 июня, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Первая транскрипция слова «татар» была найдена в источниках, относящихся к V веку. Такие данные привели участники круглого стола «Понятие „татары“ в средневековых источниках: историческая судьба имени/термина и его носителей», которые на заседании VI Международного золотоордынского форума представили проект резолюции.

Возраст термина «татар» выяснил немецкий ученый Йозеф Маркварт. По его сведениям, это слово встречается в имени правителя жужаней — кагана Датаня (414 – 429 годы н. э.). Впервые он упомянут в хронике китайского рода Вэй Шу.

«Таким образом, термину „татар“ уже более 1600 лет», — говорится в тексте проекта резолюции.

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