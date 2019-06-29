Татар-информ

29 июня 2019, 06:40

Культура

Лучшие короткометражки фестиваля Shnit покажут в Казани

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Культура

Лучшие короткометражки фестиваля Shnit покажут в Казани

Кинопоказы будут организованы в Центре современной культуры «Смена».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 29 июня, и завтра, 30 июня, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоятся показы лучших картин международного фестиваля короткометражных фильмов Shnit 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Если в субботу вниманию публики будут представлены лучшие игровые короткометражки, то в воскресенье – лучшие анимационные из Великобритании, Германии, Ирана, Франции, ЮАР и других стран. Каждая подборка будет включать от шести до восьми фильмов и длится не более 90 минут.

Зрители смогут увидеть комедии и фантасмагоричные истории. В центре сюжета, например, могут оказаться «невероятно вкусная лапша из слез», «убитый дракон на заднем дворе» и другие необыкновенные вещи, с которыми сталкиваются обыкновенные люди.

Международный фестиваль короткого метра Shnit зародился в 2003 году в Швейцарии. Участвовавшие в нем фильмы будут представлены в Казани уже не в первый раз. Начинаться кинопоказы будут в 18 часов, отмечают организаторы.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в столице Татарстана представят кинопрограмму к столетию ВГИКа

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