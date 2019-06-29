В Автограде на соревнованиях по автокроссу пройдет встреча с пилотами «КАМАЗ-Мастера»

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 29 июня, и завтра, 30 июня, в Набережных Челнах состоятся состязания по автокроссу – шестой этап первенства России и первенство страны на Кубок команды «КАМАЗ-Мастер». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Участниками соревнований станут около 60 спортсменов из разных регионов РФ в возрасте от шести до 15 лет. Они будут соревноваться в пяти различных классах.

Кроме того, предусмотрены интерактивные мероприятия для гостей и зрителей со специальными призами от «КАМАЗ-Мастера», показательные выступления на внедорожной технике и общение с пилотами команды.

Состязаний пройдут на автодроме «Вираж» (по адресу: Производственный проезд, 39). И в субботу, и в воскресенье они будут начинаться в 10 часов утра. Предусмотрен свободный вход.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.