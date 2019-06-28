Рустам Минниханов примет участие X Всероссийском сельском Сабантуе в Самарской области

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня совершит поездку в Самарскую область, где пройдет X Всероссийский сельский Сабантуй. На празднике ожидается более 20 тыс. гостей из разных регионов России. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

X Всероссийский сельский Сабантуй состоится в селе Камышла Самарской области. После приезда в село Рустам Минниханов планирует принять участие в церемонии открытия бюста татарскому поэту, местному жителю Энверу Давыдову.

Ожидается, что на площадке Сабантуя Президент РТ посетит подворья Кукморского района Татарстана, Нуримановского района Башкортостана, станет гостем подворья татар Самарской области. На празднике Рустам Минниханов посетит и традиционные соревнования в национальной борьбе кореш. На Сабантуе будет объявлено о специальном призе от Президента РТ – автомобиле «Лада Гранта» для абсолютного батыра по борьбе кореш.

Во время визита в Самарскую область Рустама Минниханова ожидает и деловая программа. «Планируется подписание соглашения между Республикой Татарстан и Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», – отметили в пресс-службе Президента РТ.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Правительства Самарской области, на праздновании Сабантуя в селе Камышла ожидается приезд 500 делегатов из 30 регионов РФ, по предварительным расчётам, этот Сабантуй посетит более 20 тысяч зрителей.

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