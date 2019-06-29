Татар-информ

29 июня 2019, 16:12

Культура

Фестиваль «Чеховская осень 2019» соберет писателей и поэтов в Крыму в октябре

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Культура

Фестиваль «Чеховская осень 2019» соберет писателей и поэтов в Крыму в октябре

Цель фестиваля – укрепить творческие и дружеские связи русскоязычных писателей России, Украины, Беларуси, других стран ближнего и дальнего зарубежья.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). С 25 по 28 октября в Крыму состоится юбилейный X международный литературный фестиваль «Чеховская осень 2019». Мероприятия пройдут в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А.П. Чехова, Доме-музее им. А.П. Чехова (Белая Дача), сообщает «Союз писателей Республики Крым».

Цель фестиваля – укрепить творческие и дружеские связи русскоязычных писателей России, Украины, Беларуси, других стран ближнего и дальнего зарубежья, где проживают русскоязычные поэты; популяризировать творчество Антона Чехова; открыть и поддержать новых талантливых авторов; содействовать общению начинающих авторов с признанными писателями и поэтами; установить контакты между творческими организациями и отдельными авторами.

В программу фестиваля входят конкурсы «Пейзажная лирика "Крымские мотивы"», «Любовная лирика», «Стихи для детей», «Военная авторская песня», «Свободная авторская песня», «Гражданская и духовно-философская лирика», поэтический ринг «Крымская муза», «Поэзия молодых», читателей «Лучший знаток стихов Владимира Луговского», поэтов-маринистов – «Я люблю тебя, море!».

Также в рамках фестиваля состоятся мастер-классы писателей международного уровня; экскурсионные программы в «Ливадийский дворец», «Дом-музей А.П. Чехова» в Ялту и другие интересные места.

Победителям фестиваля вручат медали, дипломы и подарки, а их произведения опубликуют на сайте http://brega-crimea.ru, pisatel@brega-crimea.ru в сборнике «Чеховская осень-2019», в альманахе регионального Союза писателей Республики Крым «Брега Тавриды», а также в журнале «Юность».

 

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