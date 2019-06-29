Эстафета флага WorldSkills побывает в Камско-Устьинском и Зеленодольском районах РТ

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). 30 июня эстафета флага WorldSkills побывает сразу в двух районах Татарстана. Оба события произойдут в рамках празднования Дня молодежи и Дня кораблестроителя, сообщает оргкомитет эстафеты.



В 14.30 чествование флага начнется в поселке Камское Устье. Праздничное мероприятие, в котором примет участие глава района Наиль Вазыхов, состоится в центральном парке имени Туфана Миннуллина.



В Зеленодольский район эстафета прибудет в тот же день в 18.00. Все желающие приглашаются на площадку у городского озера.



В торжественной части мероприятия гостей и жителей районов ознакомят с движением WorldSkills. На протяжении всего мероприятия гостей будут развлекать ростовые куклы – талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019 – Алтын и Алмаз, и все желающие смогут сделать с ними фото на память.

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