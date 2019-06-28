Механизатор из Мамадышского района сразится за победу на Всероссийских соревнованиях по пахоте

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 29 июня, вблизи села Горяйновка Республики Мордовия состоится финал Всероссийских соревнований по пахоте. За главный приз чемпионата поборются 70 лучших механизаторов страны из 45 регионов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В мероприятии принимает участие заместитель министра сельского хозяйства Татарстана Тальгат Тагирзянов. Республику в конкурсе представляет глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мамадышского района – прошлогодний финалист VII Открытого чемпионата России по пахоте Альберт Акберов.

В финале чемпионата пройдут состязания по пахоте и мастерству управления трактором – «Трактор-шоу».

По результатам отборочного тура мамадышец набрал максимальное количество баллов и вышел в финал.





В рамках отборочных соревнований судейская бригада оценивала ровность борозды, скорость вспашки, глубину по всему ходу выполнения задания и еще более 20 показателей.

В финальный этап соревнований также вошли механизаторы из республик Мордовия и Башкортостан, Ленинградской, Тверской, Ивановской, Пензенской, Орловской и Волгоградской областей, а также Ставропольского края.

Имена победителей чемпионата объявят 29 июня после финальных состязаний. Главный приз, который достанется лучшему пахарю, – единственный колесный трактор 4-го тягового класса «Кировец К-424».

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