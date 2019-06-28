В Нижнекамске 60 человек прошли очередной интенсив для кураторов госзакупок

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске провели очередной интенсив для кураторов госзакупок – на этот раз 60 человек прослушали цикл лекций о том, как правильно принимать товар, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Специалисты отдела по размещению муниципального заказа рассказали, что зачастую заказчики не знают своих прав, когда получают товар или услуги, не знают, на что обращать внимание, как вернуть деньги, если появились проблемы.



Замглавы исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов отметил, что эта тема является актуальной для местных предпринимателей. По словам руководителя, желающих попасть на семинар было так много, что их не вместил центр поддержки предпринимательства, поэтому обучение продлили на несколько дней.



Система госзакупок с каждым годом набирает обороты. Все бюджетные учреждения обязаны минимизировать число прямых договоров с поставщиками – чтобы уменьшить риски, да и просто сэкономить средства, теперь положено проводить электронные аукционы.



«Иногда конечные цены отличаются от первоначальных больше чем на 50%. Аукционы могут длиться по несколько часов, каждый поставщик постепенно снижает цены, а остальные в ответ делают то же самое», –рассказали в отделе по размещению муниципального заказа.



В Нижнекамске на особом контроле в плане «образованности» по госзакупкам – специалисты учреждений образования, культуры, спортивных школ, сельских поселений. На конец 2018 года были обучены 97% специалистов.

Заместитель директора Торгово-промышленной палаты РТ Юрий Балябин заявил, что обучение необходимо продолжать, оно уже сейчас приносит результаты. Его слова подтвердил начальник отдела муниципального заказа исполкома района Марсель Хайрутдинов. За последние пару лет благодаря эффективной работе контрактных управляющих существенно уменьшились закупки учреждений у единственных поставщиков, которые сейчас в общем объеме не превышают 5%.

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