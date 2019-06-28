Сюткин, Мазаев и Бутман выступят на Летнем джаз-фестивале в Альметьевске

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 30 июня для поклонников джазовой музыки, жителей и гостей Альметьевска состоится Летний джаз-фестиваль под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.



Настоящим подарком для всех станет выступление джазовой вокалистки с невероятным тембром голоса Софи Окран (Москва) и группы Jazzia, заслуженного артиста России, солиста рок-группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, народного артиста России Игоря Бутмана.



Кроме того, для публики выступят певец и музыкант, автора текстов песен для группы «Браво» Валерий Сюткин, выдающийся российский трубач, музыкант Вадим Эйленкриг, известные музыкальные группы Guru Groove, Sahib al Shihab и AJC-band под управлением Олега Якимочива.



Начнется фестиваль в 15.30. Мероприятие пройдет на территории городской рекреационной зоны «Пляж». Вход будет свободным.

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