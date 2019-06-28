Балтасинских школьников на экоуроке научили различать лекарственные травы

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На базе Мало-Лызинской средней школы Балтасинского района работает летний пришкольный оздоровительный лагерь. Детей посетили сотрудники Северного территориального управления Минэкологии РТ и провели увлекательный экоурок, сообщает пресс-служба ведомства.





Экологи научили детей различать лекарственные травы и объяснили необходимость бережного отношения к природе, а также рассказали про раздельный сбор мусора. После теоретической части педагоги сыграли с ребятами в несколько игр на закрепление полученной информации.



В эти дни эконаставники Северного управления успели посетить и балтасинскую гимназию. Со школьниками они затронули тему вторичного использования и переработки мусора. Особый интерес вызвала у ребят лекция о том, почему отходам не место на свалке. Участники устроили карнавал из бросового материала.





Организаторы мероприятия отметили, что ребята, работая в командах, учатся доверять друг другу. Кроме того, после уроков у детей меняется представление об окружающей природе, появляется чувство ответственности и сопричастности. «Мы будем продолжать инициативу с экоуроками», – добавили организаторы.

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