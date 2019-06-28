Татар-информ

29 июня 2019, 04:44

Сельское хозяйство

В Буинском районе начали выращивать масличную редьку

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Сельское хозяйство

В Буинском районе начали выращивать масличную редьку

Фото: buinsk-tat.ru

На один гектар от остатков корней масляничной редьки поступает в среднем 85 кг азота, 25 кг фосфора и 100 кг калия.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В агрофирме «Авангард» несколько лет назад первыми в районе стали возделывать сою, затем желтую и белую горчицу. В этом году аграрии посеяли масличную редьку, сообщает пресс-служба администрации Буинского района РТ.

По словам заместителя генерального директора агрофирмы Расыха Яфизова, масличная редька является растением, славящимся медоносной культурой. Основным ее преимуществом является то, что она цветет долго – до одного месяца и даже в прохладную погоду продолжает выделять нектар.



А еще эта культура – санитар, которую не надо обрабатывать никакими химикатами, значит, она безвредна для насекомых. Она помогает в борьбе с вредителями, болезнями и сорняками. Редька даже не дает расти пырею, который очень трудно вывести, уничтожает проволочника.

«В этом году в хозяйстве под озимые культуры оставили 6 тыс. гектаров паровых земель, из них 3200 гектаров составляет сидеральный пар – белая, желтая горчица и масличная редька. Последнюю посеяли на 650 гектарах», – сообщил специалист.

Масличная редька является растением с мощной корневой системой, своими длинными корнями она выводит питательные вещества с нижних слоев почвы на верхние. Скошенная зеленая масса, перегнивая, превращается в богатое гумусом и органикой удобрение. Если перевести в цифры – это равно внесению на один гектар почвы 80 тонн органических удобрений. На один гектар от остатков корней масляничной редьки поступает в среднем 85 кг азота, 25 кг фосфора и 100 кг калия.

Аграрии планируют выращивать масличную редьку на корм скоту. Однако пока это направление находится на стадии изучения. Как кормовая культура она быстро созревает, с каждого гектара способна давать в среднем 300–400 центнеров, при обогащении удобрениями – до 700 центнеров урожая. Ее можно использовать в качестве зеленой массы, а в смеси с другими культурами закладывать на сенаж, силос, заготавливать травяную муку.

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04:44
В Буинском районе начали выращивать масличную редьку

На один гектар от остатков корней масляничной редьки поступает в среднем 85 кг азота, 25 кг фосфора и 100 кг калия.

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