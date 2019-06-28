В селе Полянки Спасского района открылась спортивно-игровая площадка

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В селе Полянки Спасского района Татарстана под названием «Здоровье – вот наш девиз» открылась спортивно-игровая площадка, пишет газета «Яна тормыш».

Площадка построена при помощи выигранного гранта Президента РФ и конкурса по предоставлению субсидий из бюджета РТ некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. В строительстве участвовал благотворительный фонд святого мученика Феодора Болгарского.

Площадку построили для всех жителей села, чтобы те занимались физической культурой и спортом. Объект включает в себя футбольное поле, которое летом может использоваться для занятий зарядкой, а зимой – для катания на коньках и игры в хоккей. Также площадка оборудована баскетбольными кольцами, настольным теннисом, гимнастическими снарядами, тренажерами для уличной гимнастики – воркаута.

Открытие спортивного объекта состоялось при участии главы Полянского сельского поселения Гильсини Сибгатуллиной, начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму района Ахтама Валиахметова. Они поблагодарили руководство фонда и строителей за такой подарок и выразили надежду, что эти спортивные объекты никогда не будут пустовать.

После официального открытия воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра продемонстрировали показательные выступления по каратэ кекусинкай и художественной гимнастике. В этот же день любой желающий мог поучаствовать в различных соревнованиях. По их итогам самых активных наградили грамотами и медалями.

«Открытие спортивно-игровой площадки – это значимое событие для всего района. Теперь жители села смогут с пользой проводить своё свободное время, укреплять физические способности, что позволит открывать всё новые имена спортсменов», – отмечает издание.

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