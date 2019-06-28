Студентам Спасского техникума отраслевых технологий вручили дипломы

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Спасском техникуме отраслевых технологий состоялось торжественное вручение дипломов.

В текущем году обучение в техникуме завершили 63 студента из четырех групп – девушки и юноши стали специалистами по работе в гостиничном сервисе, техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, общественному питанию. Их наставляли и курировали образовательную деятельность Юлия Маркарян, Ринат Петряев, Марина Шмырина и Павел Рачков, пишет газета «Новая жизнь».

Награждение состоялась в фестивально-событийном комплексе Болгарского музея-заповедника. Праздничную обстановку в зале создали музыка, яркие наряды девушек, костюмы юношей.

Выпускников приветствовали заместитель руководителя исполкома района Елена Афоньшина, представители ПО «Спасский оптторг» и другие лица. Гости пожелали вчерашним студентам раскрыть свой профессиональный потенциал, добиться высот, стать целеустремленными и оптимистичными, вносить в окружающую жизнь различные новшества.

Три студентки окончили техникум с отличием. Обладателями «красных корочек» стали Дарья Марюхова, Кристина Мещанина и Дарья Севастьянова, выпускницы группы гостиничного сервиса. А Даша Севастьянова еще и отмечена благодарностью за участие в общественной жизни.

Студентам, отличившимся в учебе, спортивной и общественной жизни, также вручили грамоты и сертификаты. От имени родителей к дипломированным специалистам обратились Ирина Севастьянова и Ольга Копцева. От администрации и педагогического коллектива техникума им вручили благодарственные письма за отличное воспитание детей.

Для преподавателя по специальности «Технология продукции общественного питания» Марины Шмыриной этот выпуск стал первым. «За это время настолько привыкла к своим девчонкам, что мне трудно с ними расставаться…» – поделилась педагог со слезами на глазах.

Выпускники в ответном слове выразили слова благодарности директору, преподавателям, педагогам, кураторам и родителям, а также подарили собравшимся музыкальные номера.

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