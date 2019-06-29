Татар-информ

29 июня 2019, 08:00

Общество

Каримов поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником

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Общество

Каримов поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником

Министр промышленности и торговли РТ отметил важность труда кораблестроителей для социально-экономического развития республики и страны.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли республики с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя.

«Профессионализм и преданность любимому делу каждого кораблестроителя республики соответствуют лучшим традициям отечественного судостроения. Своим трудом вы вносите неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан, в обороноспособность и экономическую мощь страны», – отметил Каримов.

Он добавил, что татарстанские традиции кораблестроения продолжают «Судостроительная Корпорация “Ак Барс“», «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и другие предприятия, занимающие достойное место в судостроительной отрасли России.

«Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, личных и профессиональных достижений, семейного благополучия!» – завершил свое обращение министр.

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