Татарстанцы завоевали три медали на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо в Казани

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На проходящих в Казани чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо спортсмены из Татарстана завоевали три медали: серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В частности, Адель Халилов стал вторым на европейском первенстве среди юниоров 15–17 лет в весовой категории 58 кг, а Карим Хайруллин занял третье место в весовой категории 64 кг (дисциплина «стоп-балл»). Кроме того, они в составе сборной России поднялись на третью ступень пьедестала почета в дисциплине «хьенг-командные соревнования».

Всего честь России в составе национальной команды защищают 14 татарстанских бойцов.

Состязания проходят во Дворце единоборств «Ак Барс», их участниками являются свыше 400 спортсменов из 26 стран, претендующих на 321 комплект наград. Оба турнира завершатся завтра, 29 июня.

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