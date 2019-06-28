Татар-информ

28 июня 2019, 23:50

Спорт

Татарстанцы завоевали три медали на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо в Казани

Рекомендуем

Спорт

Татарстанцы завоевали три медали на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо в Казани

В активе представителей республики – серебряная и две бронзовые награды.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На проходящих в Казани чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо спортсмены из Татарстана завоевали три медали: серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В частности, Адель Халилов стал вторым на европейском первенстве среди юниоров 15–17 лет в весовой категории 58 кг, а Карим Хайруллин занял третье место в весовой категории 64 кг (дисциплина «стоп-балл»). Кроме того, они в составе сборной России поднялись на третью ступень пьедестала почета в дисциплине «хьенг-командные соревнования».

Всего честь России в составе национальной команды защищают 14 татарстанских бойцов.

Состязания проходят во Дворце единоборств «Ак Барс», их участниками являются свыше 400 спортсменов из 26 стран, претендующих на 321 комплект наград. Оба турнира завершатся завтра, 29 июня.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Стрелки из Татарстана стали лидерами по числу медалей на первенстве России
Новости дня
00:21
Имам-мухтасиб Нижнекамского района обозначил сроки открытия школы в Сирии

Школу в столице САР Дамаске могут открыть уже к новому учебному году.

28.06 23:50
Татарстанцы завоевали три медали на чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо в Казани

В активе представителей республики – серебряная и две бронзовые награды.

28.06 23:38
В Казани представят кинопрограмму к столетию ВГИКа

Одним из специальных гостей цикла мероприятий станет киновед и кинокритик Кирилл Разлогов.

28.06 23:22
В нескольких домах Приволжского района Казани на время отключат свет

Дома останутся без электричества с 8 до 17 часов.

28.06 23:02
Жители Казани дали новорожденным имена Дэя, Ольга, Кемаль и Яков

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 417 детей.

28.06 22:40
Стрелки из Татарстана стали лидерами по числу медалей на первенстве России

Представители республики завоевали в общей сложности 14 наград – восемь в трапе и шесть в ските.

28.06 22:22
В Казани спрос на электросамокаты увеличился на 203%

Также в тройке лидеров рейтинга хипстерского транспорта оказались гироскутер и электровелосипед.

28.06 22:08
Школьники Татарстана напишут «Культурный диктант» в День народного единства.

Акция проводится в рамках программы «Культурные нормативы».

28.06 21:54
Татарстанское изобретение сможет предотвратить поломки производственного оборудования

В рамках апробации технология уже обнаружила течь теплообменника за несколько недель до появления дефекта.

28.06 21:40
В Татарстане на полтора месяца закроется для движения транспорта участок автодороги Лаишево – Чирпы

Участок автодороги временно закроется с 1 июля.

28.06 21:26
В Казани маршрут движения автобуса № 93 продлевается до населенного пункта Берновые Ковали

Схема движения автобусного маршрута будет изменена с 1 июля.

28.06 21:12
На IV Фестивале беременных в Казани будущие мамы получат консультации специалистов и посмотрят кино

Цель акции – поднять престиж родительства и крепких полных семей, популяризировать разумный подход к беременности и родам с точки зрения медицины.

28.06 20:56
В Казани стартует Всемирный Гран-при по пляжному теннису

Соревнования будут проходить на кортах Академии тенниса с 28 по 30 июня.

28.06 20:42
Сергей Чемезов выступил с предложением не выплачивать дивиденды по акциям КАМАЗа

По словам главы Ростеха, сегодня автомобиль меняется не в отдельных элементах, а как комплексная система.

28.06 20:22
Минтимер Шаймиев: У Андрея Кузьмина особое качество, особый талант

Первый Президент Татарстана вручил генеральному директору АО «Татмедиа» медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

28.06 20:16
Вахитовский и Ново-Савиновский районы Казани станут пилотными зонами для сетей 5G

Любая заинтересованная компания может протестировать сети в пяти городах Татарстана.

28.06 19:50
В Тинчуринском театре состоялась премьера джазового мюзикла на основе комедии «Башмачки»

«Башмачки» – первая татарская музыкальная комедия, написанная Джаудатом Файзи и Тази Гиззатом в 1942 году.

28.06 19:36
Заслуженный архитектор РФ предложил Госсовету РТ принять программу по возрождению сел

На заседании парламентского комитета архитектор представил план реновации и развития сельских территорий Татарстана.

28.06 19:22
Сергей Когогин: Компания выведет на рынок первую модель из линейки автомобилей поколения К5
28.06 19:08
Кадеты из пяти городов Татарстана отправятся в юнармейский лагерь «Гвардеец»

Смена откроется 1 июля на базе 210-го Гвардейского Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Кстово.

28.06 18:52
На КАМАЗе Рустаму Минниханову презентовали мегапроект «Техногород» стоимостью 5 млрд рублей

Центр планируется создать на резервных землях ПАО «КАМАЗ» в промышленно-коммунальной зоне площадью 29 гектаров.

28.06 18:40
На церемонию открытия архитектурной премии Ага Хана в Казани приедут 250 зарубежных гостей

Победителей старейшей архитектурной премии впервые определят в России, а именно в Казани.

28.06 18:36
Глава «Татмедиа» Андрей Кузьмин презентовал книгу о беседах с известными татарстанцами

Руководитель главного медиахолдинга Татарстана сегодня отмечает 50-летний юбилей.

28.06 18:24
Программа развития общественных пространств в Татарстане поразила жюри премии Ага Хана системностью

Республиканский проект вошел в двадцатку финалистов старейшей архитектурной премии в мире, а победителя определят на церемонии в Казани.

28.06 18:10
Госсовет РТ попросит Госдуму продлить сроки получения лицензии для добычи подземных вод садоводами

Некоммерческие садоводческие организации могут добывать подземные воды до 1 января 2020 года без лицензии на пользование недрами.

События