В Казани представят кинопрограмму к столетнию ВГИКа

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В начале июля в Казани представят кинопрограмму, приуроченную к столетнему юбилею Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Об этом сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

Специальными гостями цикла кинопоказов станут руководитель отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИКа, киновед, кинокритик, программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов и ведущий научный сотрудник данного отдела, директор Нового института культурологии, консультант ЮНЕСКО Нина Кочеляева.

Во вторник, 2 июля, вниманию публики в Доме татарской книги будут представлены три черно-белых короткометражных фильма: «В горах мое сердце» Рустама Хамдамова (1967), «Пугало» Александра Котта (2000) и «Питер. Чернуха» Дмитрия Волкова (2018). Кроме того, будет организована беседа с Разлоговым и Кочеляевым. Кинопоказ начнется в 18 часов.

В четверг же, 4 июля, показ фильмов будет организован на набережной озера Кабан – в 21 час. В этот день можно будет посмотреть такие короткометражки, как «Аптекарша» Станислава Говорухина (1964), «Сон в летнее утро» Федора Бондарчука (1989), «Контрабас» Анны Меликян (2002) и «Тяжелая работа старых мойр» Петра Буслова (2000).

Организаторы рассчитывают организовать показы этих картин и в других городах Татарстана.

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