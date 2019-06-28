Вахитовский и Ново-Савиновский районы Казани станут пилотными зонами для сетей 5G

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Татарстане определены территории, где до 2021 года будут организованы пилотные зоны для развертывания сетей 5G. О решении Государственной комиссии по радиочастотам ИА «Татар-информ» рассказали в Минсвязи республики.

Так, сети 5G протестируют в пяти городах Татарстана — это Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Арск и Иннополис, а также в международном аэропорту «Казань». В столице республики пилотные зоны 5G появятся на улице Ямашева, в Ново-Савиновском и Вахитовском районах, а тестовой территорией в Автограде станет КАМАЗ.

«Для организации пилотной зоны 5G оператору связи нужно подать заявку в Главный радиочастотный центр для получения соответствующей экспертизы», — отметили в ведомстве, добавив, что к тестированию может присоединиться любая заинтересованная организация.

Пилотирование сетей 5G в Татарстане началось в прошлом году. Их возможности протестировали в Казани во время чемпионата мира по футболу: стандарт 5G способствовал организации движения беспилотного шаттла «КАМАЗ». Кроме того, опытная зона сетей работает в Иннополисе, который вошел в перечень пилотных городов по проекту «Умный город».

Сети 5G востребованы в сфере Интернета вещей, а также технологий виртуальной реальности. В настоящее время по практическому применению инновации реализован и представлен общественности ряд рабочих кейсов, но ведется и разработка новых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до конца этого года многофункциональные мачты 5G Smart City Pole появятся в Иннополисе. Мачта совмещает уличное освещение, оборудование базовой станции 5G, точку доступа Wi-Fi, информационные видеомониторы, а также датчики, камеры и сенсоры для решений умного города. Благодаря новинке можно будет более эффективно управлять транспортными потоками и парковками, следить за безопасностью и экологической обстановкой. В следующем году многофункциональные маты появятся и в городах-миллионниках.

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