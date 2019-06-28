Татар-информ

28 июня 2019, 20:22

Общество

Минтимер Шаймиев: У Андрея Кузьмина особое качество, особый талант

Рекомендуем

Общество

Минтимер Шаймиев: У Андрея Кузьмина особое качество, особый талант

Фото: Рамиль Гали

Первый Президент Татарстана вручил генеральному директору АО «Татмедиа» медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Те, кто работал в СМИ в сложные для России и Татарстана девяностые годы, знает цену словам, сказанным с экрана телевизора и написанным на страницах газет. Сегодня таких профессионалов в республике становится все меньше. Об этом сообщил первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев на презентации книги «50 интервью без галстука с замечательными людьми», которую провел генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин в день своего 50-летия.

«Те, кто пережил эти годы, знают цену словам, знают, как реагирует население, и каким нужно быть, чтобы показывать пример остальным – все это дорогого стоит. Тебе за это огромное спасибо», – сказал Шаймиев. Он вручил Андрею Кузьмину государственную награду Республики Татарстан – медаль «За доблестный труд».

Оценивая книгу юбиляра, в которой собраны текстовые версии телепередач «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым», Минтимер Шаймиев отметил, что автор очень тонко отметил статус своих собеседников. «Мы с вами названы замечательными людьми, такого еще в Татарстане не было. Сейчас есть разные номинации, выдающиеся люди, заслуженные… А мы с вами замечательные люди Татарстана», – сказал первый Президент Татарстана под звук аплодисментов.

В своем выступлении Минтимер Шаймиев отметил, что Андрей Кузьмин около 15 лет работает в окружении Президента Татарстана Рустама Минниханова, что является редкостью. «У тебя, видимо, какое-то особое качество, особый талант», – подчеркнул первый Президент РТ.

Глава АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин сегодня презентовал в отеле Kazan Palace by Tasigo свою книгу о беседах с известными татарстанцами. На торжество пришли самые известные в республике персоны, в том числе руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента Татарстана Камиль Исхаков, руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина, Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, руководитель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, директор и худрук Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Славуцкий, основатель телекомпании «Эфир» Андрей Григорьев и многие другие.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Заслуженный архитектор РФ предложил Госсовету РТ принять программу по возрождению сел
Новости дня
20:42
Сергей Чемезов выступил с предложением не выплачивать дивиденды по акциям КАМАЗа

По словам главы Ростеха, сегодня автомобиль меняется не в отдельных элементах, а как комплексная система.

20:22
Минтимер Шаймиев: У Андрея Кузьмина особое качество, особый талант

Первый Президент Татарстана вручил генеральному директору АО «Татмедиа» медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

20:16
Вахитовский и Ново-Савиновский районы Казани станут пилотными зонами для сетей 5G

Любая заинтересованная компания может протестировать сети в пяти городах Татарстана.

19:50
В Тинчуринском театре состоялась премьера джазового мюзикла на основе комедии «Башмачки»

«Башмачки» – первая татарская музыкальная комедия, написанная Джаудатом Файзи и Тази Гиззатом в 1942 году.

19:36
Заслуженный архитектор РФ предложил Госсовету РТ принять программу по возрождению сел

На заседании парламентского комитета архитектор представил план реновации и развития сельских территорий Татарстана.

19:22
Сергей Когогин: Компания выведет на рынок первую модель из линейки автомобилей поколения К5
19:08
Кадеты из пяти городов Татарстана отправятся в юнармейский лагерь «Гвардеец»

Смена откроется 1 июля на базе 210-го Гвардейского Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Кстово.

18:52
На КАМАЗе Рустаму Минниханову презентовали мегапроект «Техногород» стоимостью 5 млрд рублей

Центр планируется создать на резервных землях ПАО «КАМАЗ» в промышленно-коммунальной зоне площадью 29 гектаров.

18:40
На церемонию открытия архитектурной премии Ага Хана в Казани приедут 250 зарубежных гостей

Победителей старейшей архитектурной премии впервые определят в России, а именно в Казани.

18:36
Глава «Татмедиа» Андрей Кузьмин презентовал книгу о беседах с известными татарстанцами

Руководитель главного медиахолдинга Татарстана сегодня отмечает 50-летний юбилей.

18:24
Программа развития общественных пространств в Татарстане поразила жюри премии Ага Хана системностью

Республиканский проект вошел в двадцатку финалистов старейшей архитектурной премии в мире, а победителя определят на церемонии в Казани.

18:10
Госсовет РТ попросит Госдуму продлить сроки получения лицензии для добычи подземных вод садоводами

Некоммерческие садоводческие организации могут добывать подземные воды до 1 января 2020 года без лицензии на пользование недрами.

18:01
В летних лагерях Татарстана автоинспекторы рассказали детям о безопасном поведении на дорогах

Школьники, отдыхающие в пришкольных лагерях, в игровой форме повторили правила безопасного поведения на дороге.

18:00
Айрат Хайруллин: «Большая часть профицита бюджета остается нераспределенной»

Расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства на этот год сокращены на 1 млрд рублей до 302,6 млрд рублей.

17:54
Рустам Минниханов: 12 нацпроектов – это та инвестиционная ниша, которую КАМАЗ должен освоить

К 2026 году по нацпрограммам должно быть отремонтировано 90 тыс. дорог и введено до 120 млн квадратных метров жилья.

17:40
Эстафета Флага WorldSkills достигнет Заинского и Ютазинского районов республики

После чествования флага эстафета из Заинска отправится в поселок городского типа Уруссу Ютазинского района.

17:30
МегаФон и G-Core Labs объединяют возможности сетей доставки контента
17:26
Татарстанским самозанятым рассказали, что дает легализация и где получить помощь

На вопросы предпринимателей-новичков ответила соосновательница АНО «Центр поддержки самозанятых».

17:12
Минтруд РФ: Более 75% выпускников вузов трудоустроились в течение полугода
17:11
Прокуратура Апастовского района заставила сельхозпредприятие выплатить 17 млн рублей долга рабочим

Организация «Свияга» не задолжала зарплату 1300 работникам.

16:56
Мухаметшин: Движение «ТНВ» стало мощной опорой социально-экономической и духовной стабильности в РТ

В Болгаре прошла конференция «Человек в интернет-пространстве», посвященная 20-летию республиканского движения «Татарстан – Новый Век».

16:47
Экстренным службам поставили «хорошо»: в Казани перед чемпионатом рабочих профессий прошли учения

В межведомственных учениях на «Казань Экспо» приняли участие полицейские, росгвардейцы, пожарные, спасатели, кинологи и медики.

16:42
Минэкономики РТ в 2020 году привезет в республику международную выставку юных изобретателей

Выставка проектов юных мастеров от 6 до 19 лет заинтересовала руководство республики и иностранных организаторов, отметили в ведомстве.

16:28
Сабантуй в Монреале получил статус общегородского праздника

В парке «Агриньон» во втором по величине городе Канады прошел татарский национальный праздник.

16:14
В Казани изменят схему движения автобусов из-за велогонки Tour de Tatarstan

Изменения будут действовать с 7 до 14 часов 30 июня.

События