Минтимер Шаймиев: У Андрея Кузьмина особое качество, особый талант

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Те, кто работал в СМИ в сложные для России и Татарстана девяностые годы, знает цену словам, сказанным с экрана телевизора и написанным на страницах газет. Сегодня таких профессионалов в республике становится все меньше. Об этом сообщил первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев на презентации книги «50 интервью без галстука с замечательными людьми», которую провел генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин в день своего 50-летия.

«Те, кто пережил эти годы, знают цену словам, знают, как реагирует население, и каким нужно быть, чтобы показывать пример остальным – все это дорогого стоит. Тебе за это огромное спасибо», – сказал Шаймиев. Он вручил Андрею Кузьмину государственную награду Республики Татарстан – медаль «За доблестный труд».

Оценивая книгу юбиляра, в которой собраны текстовые версии телепередач «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым», Минтимер Шаймиев отметил, что автор очень тонко отметил статус своих собеседников. «Мы с вами названы замечательными людьми, такого еще в Татарстане не было. Сейчас есть разные номинации, выдающиеся люди, заслуженные… А мы с вами замечательные люди Татарстана», – сказал первый Президент Татарстана под звук аплодисментов.

В своем выступлении Минтимер Шаймиев отметил, что Андрей Кузьмин около 15 лет работает в окружении Президента Татарстана Рустама Минниханова, что является редкостью. «У тебя, видимо, какое-то особое качество, особый талант», – подчеркнул первый Президент РТ.

Глава АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин сегодня презентовал в отеле Kazan Palace by Tasigo свою книгу о беседах с известными татарстанцами. На торжество пришли самые известные в республике персоны, в том числе руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента Татарстана Камиль Исхаков, руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина, Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, руководитель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, директор и худрук Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Славуцкий, основатель телекомпании «Эфир» Андрей Григорьев и многие другие.

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