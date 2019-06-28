Татар-информ

28 июня 2019, 20:42

Экономика и финансы

Сергей Чемезов выступил с предложением не выплачивать дивиденды по акциям КАМАЗа

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Экономика и финансы

Сергей Чемезов выступил с предложением не выплачивать дивиденды по акциям КАМАЗа

Фото: Владимир Васильев/архив

По словам главы Ростеха, сегодня автомобиль меняется не в отдельных элементах, а как комплексная система.

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Глава ГК «Ростех» и председатель Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Сергей Чемезов на общем годовом собрании акционеров компании вынес на утверждение присутствующих проект решения о невыплате дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

«Я понимаю, что не все акционеры оказались довольны нынешним решением. Но я призываю вас понять, если мы не сможем вкладывать деньги в развитие нашего предприятия, завтра мы уже вряд ли сможем говорить о какой-либо прибыли», — сказал в своем выступлении Чемезов.

По его словам, последние три года ПАО «КАМАЗ» регулярно выплачивал дивиденды. При этом автогигант вел активную политику в части модернизации производства. В текущем году совместить два этих процесса вряд ли удастся.

По словам Чемезова, КАМАЗ ведет активную работу над созданием нового продукта. Так, в течение 2018 года было вложено более 15 млрд рублей в новую линейку автомобилей поколения К5 и обновление производства.

Помимо расширения модельного ряда и выхода в премиум-сегмент, ПАО «КАМАЗ» занималось увеличением парка газомоторной техники. И сегодня по дорогам России уже курсирует боле 7 тыс. 500 газомоторных «КАМАЗов». Автогигант также значительно расширяет автокомпонентный бизнес.

«Впрочем, сегодня автомобиль меняется не в отдельных элементах, а как комплексная система», — подчеркнул Чемезов.

Одно из важнейших изменений заключается в создании беспилотных автомобилей. Чемезов выразил уверенность, что постепенная автоматизация машин существенно повысит пропускную способность дороги и безопасность движения по ним.

«Беспилотник становится реальностью. Свидетельством тому можно считать демонстрацию беспилотного электробуса в Казани во время чемпионата мира по футболу. Кроме того, в прошлом году камазовцы приступили к созданию беспилотника, который будет обслуживать межзаводские маршруты. И в 2019 году КАМАЗ начнет их эксплуатировать в тестовом режиме», — напомнил руководитель ГК «Ростех».

Чемезов также упомянул электробус «КАМАЗ», аналогов которому нет в мире. Прорывом стал и рядный двигатель Р6 — испытания показали, что он во многом превосходит свои зарубежные аналоги.

По убеждению Чемезова, КАМАЗ уверенно идет по пути инноваций, которая приведет компанию к процветанию.

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