Татар-информ

28 июня 2019, 19:36

Общество

Заслуженный архитектор РФ предложил Госсовету РТ принять программу по возрождению сел

Общество

Заслуженный архитектор РФ предложил Госсовету РТ принять программу по возрождению сел

Фото: Ильсия Завилейская/Зеленодольский район

На заседании парламентского комитета архитектор представил план реновации и развития сельских территорий Татарстана.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заслуженный архитектор РТ и РФ Вячеслав Нилов предложил депутатам принять государственную программу по возрождению сел Татарстана. Свои предложения по реновации и развитию сельских территорий он высказал сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Нужна государственная программа по возрождению сел. Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета Федерации в Москве в декабре 2018 года выразил тревогу за судьбу села и деревни – хранителей традиций. Первый Президент республики Минтимер Шаймиев сказал мудрую фразу: “Есть деревня – есть государство, нет деревни – нет государства”», – заявил архитектор.

По словам Нилова, с карты Татарстана в ближайшее время может исчезнуть 49 сел, «в связи с утратой населения». «Всего в республике 3113 сел. Видно, что десятилетиями существовали села, которые имеют перспективу ликвидации. На очереди еще 252 села, где проживают от одного до 10 человек. Любопытно, что в 2002 году таких сел насчитывалось 196, а в 2010 году – уже 252. Можете представить ситуацию, когда в деревне живет один человек? И таких поселений становится все больше. А мы все знаем, что самое самобытное у любого народа – в деревнях», – сказал он депутатам.

Население России в прошлом году составило 146 млн человек, из них проживающих в сельских поселениях – 37 млн 342 тыс., продолжил докладчик. «Никакого технологического, тем более мощного, рывка за эти годы не происходит», – добавил он.

«Предлагаю остановить упразднение 49 населенных пунктов, утративших население, провести новое межевание современной планировки улиц с увеличенными размерами домохозяйств до 1 га, подготовить паспорта участков для молодых семей и многодетных. Кстати, всегда в селах были многодетные семьи. Им нужно предоставить комфортные условия проживания», – отметил Нилов.

По его мнению, в 252 населенных пунктах, где проживает до 10 человек, надо провести инвентаризацию заброшенных дворов, «подготовить положение по новому межеванию с участием жителей этих поселений с предоставлением земельных участков увеличенной площади на безвозмездной основе».

Кроме того, архитектор высказал предложение по разработке паспортов сельских поселений, расположенных в 10-километровой зоне от крупных городов. «Указать, сколько жилых домов сейчас, сколько было утрачено в прошлые годы, провести анализ возможности расширения этих сел. На этой основе разработать индекс привлекательности сельских поселений для их реновации в 30-километровой зоне от городов», – заметил он.

Нилов также считает, что необходимо создать земельный банк и Фонд реновации и развития сельских населенных пунктов. «Если бы эта программа была реализована на базе одного из районов, то можно было бы распространить ее на всю республику», – убежден он.

Комитет рассмотрел обращение Вячеслава Нилова о поддержке развития сельских территорий на имя Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина по поручению главы парламента. 

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