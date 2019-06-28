Сергей Когогин: Компания выведет на рынок первую модель из линейки автомобилей поколения К5

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на годовом общем собрании акционеров сообщил о том, что в 2019 году компания выведет на рынок первую модель из линейки автомобилей поколения К5.

По словам Когогина, ПАО «КАМАЗ» на пороге своего 50-летнего юбилея с оптимизмом смотрит в будущее. «Текущий год будет весьма ответственным для нас в том плане, что мы увидим первые результаты проекта К5 — работы нескольких лет. Символично, что юбилейный год для нашего предприятия станет годом выпуска на рынок автомобилей КАМАЗ нового поколения. Компания в этом году выведет на рынок первую модель из линейки автомобилей поколения К5 — флагманом станет магистральный тягач КАМАЗ-54901. В текущем году планируется выпустить первую тысячу этих грузовиков», — рассказал гендиректор автогиганта.

Другой приоритетной задачей станет развитие продаж газомоторной техники и серийный выпуск грузовиков КАМАЗ поколения К4, работающих на сжиженном природном газе.

Также усилия будут направлены на тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением. Продолжится разработка электробуса поколения «2+».

Кроме того, начнется подготовка производства деталей для нового семейства тяжелых автомобилей поколения К4. первым автомобилем станет самосвал КАМАЗ-6595, который появится на рынке в конце 2020 года.

Что же касается основного производства, то в текущем году КАМАЗ планирует выпустить 38 тыс. 596 грузовиков.

Однако на пресс-конференции, которая последовала сразу после собрания акционеров, Когогин признался, что год в части продаж выдался непростым. Так, например, в мае реализация продукции упала на 22%. В июне на складах дилеров также наблюдаются серьезные остатки, хотя точных цифр пока нет. «Если ситуация не изменится, то бизнес-план к концу года придется корректировать в сторону уменьшения», — предположил глава компании.

При этом Когогин подчеркнул, что компания в части продаж возлагает большие надежды на экспорт. Сегодня экспорт автомобилей, сборочных комплектов деталей и запасных частей КАМАЗ осуществляет в более чем в 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки.

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